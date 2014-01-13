تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه بیست و سوم دی‌ماه سال 1392 هجری شمسی، مصادف است با یازدهم ربیع الاول سال 1435 هجری قمری و سیزدهم ژانویه سال 2014 میلادی.

- مراسم انتخاب برترین فوتبالیست‌های سال جهان امشب در مقر فیفا واقع در زوریخ سوئیس برگزار می‌شود.

- روز سوم از مسابقات فوتبال قهرمانی زیر 22 سال آسیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

گروه A:

* میانمار - کره جنوبی، ساعت 16:30، ورزشگاه رویال پلیس مسقط

* اردن - عمان، ساعت 19:30، ورزشگاه رویال پلیس مسقط

گروه B:

* سوریه - کره‌شمالی، ساعت 16:30، ورزشگاه سب مسقط

* یمن - امارات، ساعت 19:30، ورزشگاه سب مسقط

- هفته چهاردهم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز طبق برنامه زیر پیگیری می‌شود:

* دانشگاه آزاد - شهرداری گرگان (تالار بسکتبال آزادی - ساعت 15:20)

* هفت الماس قزوین - همیاری زنجان (سالن بسکتبال قزوین - ساعت 16)

* استقلال زرین قشم - مهرام تهران (سالن بسکتبال قشم - ساعت 16)

* صنایع پتروشیمی ماهشهر - ماهان اصفهان (سالن بسکتبال ماهشهر - ساعت 16)

* افرا خلیج فارس - پتروشیمی بندرامام (تالار بسکتبال آزادی - ساعت 17:20)

* نیروی زمینی - ذوب آهن اصفهان (تالار بسکتبال آزادی - ساعت 19:20)

- همایش حمایت از حقوق مادی و معنوی باشگاه‌ها در رابطه با شبکه‌های مجازی امروز با حضور مدیران و مسئولان باشگاه‌های لیگ برتری و هیات‌های فوتبال استان‌های کشور برگزار می‌شود.