نخستين نشست فرهنگي ادبي شهرستان هاي شرق خراسان رضوي برگزار شد

مجتبي شاكري رئيس اداره فرهنك و ارشاد اسلامي تايباد در گفت و گو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر در مشهد گفت : هدف از برگزاري اين نشست تبادل نظر انديشه ها و گفت و گو نزديك شاعران با اساتيد دانشگاه و فرهيختگان برجسته كشور و استان مي باشد.

وي گفت : در اين نشست بزرگ فرهنگي و ادبي كه با حضور جمع كثيري از روشنفكران و اهل قلم برگزار شد سعي برآن بوده تا بتوانيم به ارائه هر چه بهتر برنامه فرهنگي و ادبي بپردازيم و در اين زمينه به تجربه هاي مفيدي براي ادامه مسير برسيم.

وي همچنين از حضور محمد حسين جعفريان شاعر، فيلمساز خبرنگار و همچنين محمود اكرامي فر، دكتر هادي منوري و مجيد نظافت از اعضاي شوراي شعر استان و دكتر ساعي عضو شوراي اداره كل آموزش و پرورش استان و ساير اساتيد در اين محفل ابراز خرسندي نمود.