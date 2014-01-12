16 میلیارد ریال به مددجویان دشتی کمک شد/ کمک هزینه جهزیه به 101 نوعروس

به گزارش خبرنگار مهر، احمد رضا بحرینی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پرداخت کمک هزینه خرید جهزیه در راستای احیای سنت حسنه پیامبر اکرم (ص) و گسترش نشر فرهنگ ازدواج به مددجویان کمیته امداد اهدا می‌شود.

وی با بیان اینکه ایجاد زمینه مناسب برای ازدواج آسان بین فرزندان مددجویان یک امر خداپسندانه است، افزود: کمیته امداد شهرستان در راستای تحقق بخشیدن به این امر مبلغ یک‌میلیارد و 10 میلیون ریال بایت تهیه و تامین جهزیه 101 نفر نوعروس تحت حمایت هزینه کرده است.

بحرینی با تاکید بر این که مبلغ هزینه شده در مدت 9 ماه است، اضافه کرد: این مبلغ از محل اعتبارات کمیته امداد برای تامین جهزیه نوعروسان تحت حمایت اهدا شده است.

وی خاطر نشان کرد: همچنین برگزاری کلاس‌های آموزشی برای نوعروسان با مضامین ازدواج آسان به صورت گروهی و مشاوره قبل از ازدواج برای تحکیم بنیان خانواده و برنامه‌های ازدواج آسان از جمله خدماتی است که از طریق کمیته امداد شهرستان دشتی برای نوعروسان برگزار می‌شود.

پرداخت مستمری به 3800 خانواده تحت حمایت

بحرینی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص میزان پرداخت مستمری به مددجویان نیز گفت: در هشت ماهه سال جاری بالغ بر 16 میلیارد ریال مستمری به مددجویان تحت حمایت کمیته امداد شهرستان دشتی پرداخت شده است.

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان دشتی بیان کرد: این مبلغ در اختیار سه هزارو 814 خانواده تحت حمایت این نهاد مردمی قرار گرفته است.

بحرینی با بیان اینکه این مستمری ماهانه بمنظور بهبود وضعیت معیشتی خانوارها ی تحت حمایت پرداخت می شود افزود: پرداخت مستمری در راستای جبران بخشی از کاستی‌ها و مایحتاج اساسی زندگی مددجویان انجام می شود تا برخی از نیازهای اساسی آنها به حداقل برسد.

وی گفت: در کنار پرداخت مستمری خدمات دیگری از قبیل حمایت‌های رفاهی، آموزشی، بهداشتی و درمانی برای مددجویان صورت می پذیرد.