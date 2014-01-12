به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد احمدی عصر یکشنبه در نشستی با روحانیان، مداحان و مسئولان هیئات مذهبی بیارجمند پیرامون تبیین اهداف هفته وحدت در محل کانون فرهنگی تبلیغی این شهر ضمن بیان اینکه دشمن با اختلاف افکنی بین طوایف غوفا به پام می‌کند افزود: امام خمینی (ره) با آن بینش و آگاهی که داشت بنیانگذار هفته وحدت شد.

وی تصریح کرد: وحدت سرمنشاء همه برکات و نیاز ضروری جهان امروز و واجب تر از آب و نانی است که تناول می‌کنیم.

امام جمعه بیارجمند با تاکید بر حفظ وحدت در جامعه گفت: ما در نماز، قبله، مکه، قرآن، مراسم حج، پیغمبر و بسیاری دیگر متفق القول هستیم و در بعضی از موارد که اختلاف نظر هست مربوط به خودمان است که آن را حل می‌کنیم.

وی اضافه کرد: ما باید مطیع فرمان رهبریت انقلاب اسلامی بوده و این وحدت را از دست ندهیم.

احمدی همچنین با اشاره به بیست و ششم دی ۵۷، گفت: در این روز شاه خائن از ایران فرار کرد و این اتفاق ماه برکت برای کشور ما بود.

امام جمعه بیارجمند افزود: با حرکت عظیم و انقلاب شکوهمند ملت ایران و دست قدرت حق تعالی نظام سلطنتی سرنگون و جمهوری اسلامی جایگزین شد.

وی در خاتمه ضمن تاکید بر برگزاری هرچه بهتر آئین گرامیداشت دهه فجر و حضور پرشور روحانیان و هیئات مذهبی در این مراسم ها گفت: دنیا از نظام جمهوری اسلامی و انقلاب واهمه و وحشت دارد و ما با عزت و سربلندی در زیر سایه اسلام عزیز بسر می بریم.