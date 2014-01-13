احتمال حضور فیلم "دربست آزادی" در بخش "نوعی تجربه" فجر

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم هم اکنون توسط اسحاق خانزادی در مرحله صداگذاری قرار دارد و ستار اورکی هم ساخت موسیقی را انجام می دهد. "دربست آزادی" تا اوایل هفته آینده آماده نمایش می شود.

در این فیلم امید علومی، حسام شجاعی، سحر قریشی، رضا ناجی، سروش صحت، کرامت رودساز، ذبیح افشار، مانی حیدری و شهره قمر بازی می کنند.

"دربست آزادی" در مسیر ساخته‌های قبلی مهرشاد کارخانی تمی اجتماعی و خیابانی دارد و تمام صحنه‌های آن در خیابان‌های مرکزی تهران فیلمبرداری می‌شود و محصول موسسه فیلمسازی "موج نو پگاه" است.

هیات انتخاب جشنواره فیلم فجر امسال بر اساس آثار دیده شده به دبیر جشنواره پیشنهاد کرده اند که با توجه به حضور برخی آثار متفاوت که ارزش هایی تجربی در خود داشتند بخشی با عنوان "نوعی تجربه" به بخش‌های جشنواره اضافه و حتی الامکان از آثار برجسته در این بخش تقدیر شود. این پیشنهاد مورد تصویب شورای سیاستگذاری جشنواره قرار گرفت و اسامی این مجموعه از فیلم‌ها نیز پس از هماهنگی با سازندگان آنها اعلام می شود.

فیلم "ماهی و گربه" اثر شهرام مکری با توجه به ساختار فیلم و کسب جوایز متعدد از جشنواره های بین المللی در این بخش تازه‌تاسیس به نمایش در خواهد آمد.





