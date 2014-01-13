همه موظف به بهبود اوضاع مسکن مهر هستند/ مترو در شهرهای جدید راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای مسکن استان با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی، استاندار البرز، معاون عمرانی استانداری، مدیرعامل بانک مسکن البرز، فرمانداران و شهرداران شهرستان های استان البرز و اصحاب رسانه شامگاه یکشنبه در استانداری برگزار شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این مطلب گفت: دولت در رابطه با مسکن مهر اعتباری را مشخص نکرده است و هر چه هست از طریق خود مردم و همچنین بانک مسکن تامین شده است.

محسن نریمان در ادامه تاکید کرد: دولت دهم این طرح را پایه گذاری کرد و در قالب واحدهای مسکونی 70 یا 80 متری در اختیار مردم گذاشت مردم نیز برای داشتن خانه و سرپناه اقبال نشان دادند و از این طرح استقبال کردند.

وی در ادامه افزود: مسئله اصلی در زمینه مسکن مهر مردم هستند و مشکلات مسکن مهر نیز باید با اعطای تسهیلات و همچنین آورده مردم به سرعت حل شود.

نریمان تاکید کرد: وارث مسکن مهر هستیم و همه با هم باید این مشکلات را از سر راه را برداریم و تمام دستگاههای اجرایی باید وظایف خود را به درستی انجام دهند مثلا آموزش و پرورش باید مدرسه اش را بسازد، وزارت بهداشت و درمان مراکز درمانی را بسازد اینکه با آورده مردم فقط واحد های مسکونی ساخته شود و دیگر هیچ، عملی نیست.

وی افزود: طبق ماده 5 قانون ساخت شهرهای جدید دستگاههای اجرایی موظفند که پروژه را به اتمام برسانند.

یکی از بزرگترین پروژه های مسکن مهر در کشور پروژه شهر جدید هشتگرد است

نریمان خاطرنشان کرد: طبق آیین نامه ای که به تازگی به دستگاههای اجرایی ارسال شده با عنوان "بازار مسکن مهر رونق می یابد" همه موظف به بهبود اوضاع مسکن مهر هستند و جلسات شورای مسکن باید به طور مستمر برگزار شود.

وی در ادامه تاکید کرد: در اینجا به تمام دستگاهها و نهادهای مربوطه می گوییم کسانی که به تعهداتشان در رابطه با پروژه های مسکن مهر عمل کنند رضایتشان را جلب خواهیم کرد چه به صورت تسهیلات و چه به صورت آورده مردم.

وی با اشاره به گستردگی پروژه مسکن مهر گفت: 60 درصد پروژه مسکن مهر در شهرهای تازه تاسیس و جدید بوده است و شهر جدید هشتگرد نیز از این قائده مستثنی نیست و تا اتمام پروژه، ارزش افزوده زمین های شهر جدید هشتگرد چندین برابر خواهد شد.

این مسئول خاطرنشان کرد: درصدد هستیم که پروژه مترو را در شهرهای جدید راه اندازی کنیم و با بهره برداری از پروژه مترو وضعیت شهرهای جدید به خصوص شهر جدید هشتگرد دگرگون خواهد شد.

نریمان افزود: پروژه مسکن مهر شهر جدید هشتگرد یکی از بزرگترین پروژه های مسکن مهر در سطح کشور است و در صورت اتمام پروژه کار ماندگاری خواهد شد.

عمده ترین مشکلات مسکن مهر نبود مخازن آب و تصفیه خانه فاضلاب است

استاندار البرز در ادامه در ابتدای به معاون وزیر، هیئت همراه، معاونین، مدیران استانی و اصحاب رسانه خیرمقدم گفت و در ادامه اظهار داشت: البرز استانی نوپا و با موقعیت استراتژیکی خاصی است و با دارا بودن قابلیت ها و پتانسیل های بالا می تواند پله هاب ترقی را یکی پس از دیگری طی کند.

سید طاهر طاهری تاکید کرد: با ورودم به البرز در صدد برداشتن موانع از سر راه پروژه مسکن مهر هستم و امید است به یاری خداوند و با همکاری مدیران اجرایی بتوانیم روند رو به رشد پروژه های مسکن مهر را تسریع بخشیم.

طاهری در پایان سخنان خود گفت: از مدیران و معاونان می خواهم که با ارائه گزارش های مدون خود از روند پیشرفت پروژه ها در شهرهای مختلف استان، معاون وزیر راه و شهرسازی را در جریان امور قرار دهند.

در ادامه جلسه مدیرکل اداره کل راه و شهرسازی اظهار داشت: در استان البرز 92 هزار 200 واحد مسکن مهر وجود دارد که از این میزان 47 هزار واحد مربوط به شهر جدید هشتگرد و 35 هزار واحد مربوط به شهرهای با جمعیت بالای 25 هزار و مابقی مربوط به شهرهای با جمعیت پایین تر از 25 هزار نفر است.

حیدر نوروزی افزود: از این میزان واحد مسکن مهر تعداد 9 هزار و 865 واحد از انشعابات آب، 8 هزار و 918 واحد مسکونی از انشعابات فاضلاب و 9 هزار و 358 واحد مسکونی از انشعابات برق برخوردارند.

وی در ادامه تاکید کرد: بزرگترین مشکلات پیش روی پروژه مسکن مهر افزایش قیمت ها در سال های اخیر است که در واقع مردم و پیمانکاران و دستگاههای اجرایی را با مشکلات زیادی رو به رو کرده است.

نوروزی یادآور شد: مشکلاتی از قبیل انشعابات گاز، برق، آب و فاضلاب و کمبود زیرساخت های اولیه نیز جزو مشکلات پروژه مسکن مهر در استان البرز است.

مدیرکل اداره کل راه و شهرسازی البرز گفت: سرعت پروژه های مسکن مهر به علت کمبود اعتبارات کند شده است و مشکلات نیز با افزایش قیمت ها بر این بار افزوده است.

نوروزی تاکید کرد: نبود فضای سبز و امکانات تفریحی نیز در این پروژه ها به چشم می خورد و نیازمند همکاری بیش از پیش دستگاههای اجرای از جمله شهرداری است.

وی گفت: بسیاری از پروژه های مربوط به مسکن مهر متوقف شده اند و این مسئله باید در شورای فنی استان پیگیری شود و با توجه به بحث سرمای هوا این مشکلات تشدید می شود.

این مسئول اظهار داشت: برخی از پروژه ها از جمله پروژه مسکن مهر ابریشم البرز مکان یابی مناسبی نشده است و مردم با این مسئله و مکان پروژه مشکل دارند.

وی در پایان گفت: مشکلاتی از قبیل تصفیه فاضلاب هم وجود دارد و برخی از پروژه ها در آینده نیز از این حیث مشکل ساز خواهند شد و این مهم نگاه عمیق مسئولین مربوطه را می طلبد.

کیفیت زندگی در واحدهای مسکونی مهر باید لحاظ شود

در ادامه معاون عمرانی استانداری البرز گفت: نباید پرداختن به موضوع های زیربنایی پروژه مسکن مهر، ما را از پرداختن به مسائل دیگر باز دارد.

مجید سریزدی تاکید کرد: نگاه به مسکن مهر نباید یک نگاه صرفا سرپناه باشد و باید به دیگر نیازهای انسان های ساکن در این واحدهای مسکونی توجه شود.

سریزدی یادآور شد: نگاه دولت باید یک نگاه توسعه ای باشد و توسعه به معنای واقعی و در همه زمینه ها باید لحاظ شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: باید به کیفیت زندگی در واحدهای مسکونی مهر نیز توجه ویژه ای شود و با ایجاد سمن های مردم نهاد که رییس جمهوری نیز بر روی این مسئله تاکید ویژه ای دارند مشکلات را از پیش رو بردارد.

معاون عمرانی استانداری البرز اظهار داشت: رفع نیازهای روحی و روانی مردم نیز باید در دستور کار قرار گیرد و تشکیل سمن های مردم نهاد می تواند راه گشا باشد.

به علت افزایش قیمت ها و مشکلات پیمانکاران، مردم از پرداخت وام مسکن خودداری می کنند

در پایان جلسه مدیرعامل بانک مسکن اظهار داشت: 22 هزار میلیارد ریال تسهیلات برای پروژه مسکن مهر در استان البرز به مردم پرداخت شده است.

محمد هاشم بت شکن گفت: در استان البرز 75 درصد تسهیلات به مردم واگذار شده است ولی به علت مشکلات به وجود آمده مردم قسط وام دریافتی از بانک مسکن را با تاخیر پرداخت می کنند.

این مسئول افزود: به نظر بانک مسکن وظیفه خود را به نحو احسن انجام داده است ولی با افزایش قیمت ها پیمانکاران با مشکل مواجه شدند و با تاخیر در واگذاری واحد های مسکونی به مردم برای بانک مشکلاتی را به وجود آرده اند.

بت شکن اظهار داشت: اعتباری که از سوی بانک مسکن برای پروژه مسکن مهر به مردم پرداخت شده است از آن ملت و دولت است و مشکلات پیش رو نباید دلیلی برای دیر پرداخت کردن قسط مردم باشد.

افزایش قیمت وام مسکن تا سقف 30 میلیون تومان

مدیر عامل بانک مسکن البرز با اشاره به پرداخت نکردن وام از سوی مردم خطاب به معاون وزیر گفت: اگر پیمانکاران موفق به تحویل به موقع واحدهای مسکونی به مردم نشوند تکلیف اعتباری که از سوی بانک مسکن به مزدم ارائه شده چه خواهد شد؟

وی در ادامه تاکید کرد: مشکلات اجتماعی به وجود آمده از دل پروژه مسکن مهر زیاد است و به گونه ای شده که دست مردم را بسته است و از آنها می خواهند که شنا کنند!

گفتنی است در پایان جلسه مشخص شد که جلسات شورای مسکن مهر البرز هر هفته یکبار تشکیل شود و استمرار این جلسات باعث تسریع در روند پروژه های مسکن مهر خواهد شد و همچنین سقف وام مسکن مهر برای مردم از 25 میلیون تومان به 30 میلیون تومان افزایش پیدا خواهد کرد.