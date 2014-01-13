حجت‌الاسلام حسن پژمان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که امروز در بخش آلودگی هوا وجود دارد مربوط به کاهش فضای سبز در مشهد است و در این راستا کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست به منظور افزایش سرانه فضای سبز وارد میدان شده است.

وی ادامه داد: تردد اتومبیل های تک سرنشین در شهر نقش بسزایی در افزایش آلاینده های هوا داردو می توان بخشی از این آلاینده‌ها را با کمک ایجاد فضای سبز از بین برد.

وی با بیان اینکه تلطيف هوا از فوايد مهم ایجاد فضاي سبزدر پایتخت معنوی است، افزود: اهمیت وجود فضای سبز در کاهش آلاینده‌ها بسیار بالاست طوری که اگر به طور تقریبی یک متر مربع فضای سبز وجود داشته باشد می توان بیش از 27 درصد از آلاینده‌های هوا را کاهش داد.

عضو شورای شهر مشهد تصریح کرد: کمبود فضای سبز در مشهد موجب افزایش آلاینده های هوا شده است و این موضوع در درازمدت تاثیرات مخرب بسیاری بر روی آلودگی هوای مشهد دارد.

عضو کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورای شهر مشهد با اعلام اینکه هم اکنون سرانه فضای سبز مشهد به 11 و نیم متر مربع رسیده است، بیان کرد: مشهد دومین کلانشهر آلوده کشور است بنابراین باید در آن عناصر پالایش آلاینده مانند درخت و گل و گیاه بیش از سایر شهرها باشد.