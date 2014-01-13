به گزارش خبرنگار مهر، تئاتر کاغذی از جمله هنرهایی که قدمتی طولانی ندارد و تقریبا پیشینه آن به زمانی بر می‌گردد که کاغذ به طور عمومی در اختیار مردم قرار گرفت و قدمتی تقریبا 200 ساله دارد.

این نمایش نو از آخرین پدیده‌هایی است که در عرصه تئاتر و نمایش به وجود آمده و به عبارتی از گرایشات جدید تئاتر عروسکی به شمار می‌رود و چون کاغذ همیشه در دسترس مردم قرار دارد مانند پول، ارتباط خوب و صحیح تری با آدم‌ها برقرار کرده چرا که شکل و فرم دادن و حرکت دادن عروسک‌های آن راحت‌تر است.

از آنجا که حرکت دادن عروسک‌ها و شخصیت‌های کاغذی این تئاتر برای کودکان راحت‌تر است فرصت ایجاد آن برای بچه‌ها بیشتر فراهم شده و ارتباط بهتری با آن برقرار کرده‌اند و خراسان رضوی به‌عنوان اولین استان پیشگام در این عرصه با جدیت آن را دنبال می‌کند.

به علت جنبه‌های بالای آموزشی این تئاتر و تاثیرگذاری آن بر کودکان و نوجوانان اگر استفاده از آن در مدارس به ویژه در دوران ابتدایی به‌عنوان یک روش تدریس استفاده شود می‌تواند بر روند یادگیری کودکان نقش به سزایی داشته باشد.

حرکت عروسک‌های کاغذی می‌تواند در بیمارستان‌ها بر روی کودکان بستری تاثیر گذاشته و افسردگی را در برخی بیماران درمان کند.

تئاتر یک آرشیو بزرگ تصویری در ذهن کودکان ایجاد می کند

سهراب خواجه‌نژاد کارشناس هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان رضوی در این باره به خبرنگار مهر می‌گوید: عروسک‌های تئاتر کاغذی را می‌توان هر جایی و به راحتی ساخت و با قصه ای ساده آن‌ها را به حرکت در آورد و در ابعاد مینیاتوری تا غول آسا کاربرد دارد.

خواجه‌نژاد عنوان می‌کند: این تئاتر را می توان در بیمارستان‌ها و مدارس گسترش داد و از آن در آموزش مواد درسی و تربیت دینی استفاده کرد، حتی خود دانش آموزان هم می‌توانند با یک فضاسازی و شکل‌سازی ساده آن را اجرا کنند.

وی ابراز می‌کند: استفاده از این روش در مدارس باعث می‌شود دانش آموزان با زوایای درس بیشتر آشنا شده و با جستجو در قصه قدرت نقادی و تحلیل در آنها بالا رود و اطراف خود را با دقتی بیشتر و با نگاهی متفاوت‌‌تر از همیشه ببینند.

خواجه‌نژاد با اشاره به اینکه این روش آموزشی برای کودکان و نوجوانان بسیار موثر است می‌افزاید: این فرصتی است که هیچ گاه در دیگر تئاترهای عروسکی برای دانش آموزان فراهم نمی شود و تصویرهایی که از این طریق در ذهن بچه‌ها ثبت می‌شود انبوهی از فعالیت‌های روزمره است که تبدیل به یک آرشیو بزرگ تصویری در ذهن آنان می‌شود.

کارشناس هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان رضوی عنوان می‌کند: تئاتر کاغذی در کشور ما جسته و گریخته کار می‌شده ولی به عنوان یک جریان جدی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشوری بنیان آن را در کشور گذاشت و با برپایی دوره های کارگاهی و آموزش 250 مربی در سراسر کشور به عنوان یک تئاتر جدی مطرح شد.

خراسان رضوی پیشگام در تئاتر کاغذی

خواجه‌نژاد که خود مربیان زیادی در کشور برای تئاتر کاغذی آموزش داده است ابراز می کند: خراسان رضوی در آموزش و پیگیری جدی تئاتر کاغذی در کشور پیشگام بوده است.

وی با بیان اینکه این تئاتر هزینه پایینی دارد و مصالح آن می‌تواند قصه‌های کتاب‌های درسی باشد، اظهار می کند: اگر استفاده از این تئاتر در مدارس گسترش یابد به ویژه در دوران ابتدایی می تواند تاثیر بسیار زیادی روی کودکان داشته و یادگیری آنها را تسریع کند.

خواجه نژاد می گوید: یکی از عمیق ترین تاثیرات تئاتر کاغذی جنبه آموزشی بسیار بالای آن است و چون فرصت ایجاد آن در کیف و دست بچه‌ها فراهم است، آنها می توانند قصه‌های زیادی را به نمایش گذاشته و با ساختن کاراکترهایی با ویژگی‌های متفاوت شناخت و تجربه‌ جدیدی نسبت به محیط و افرادی که در اطراف خود می‌بینند به‌دست آورند.

کارشناس هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان رضوی عنوان می کند: تئاتر کاغذی به علت سیقل خوردن بسیار از تئاتر های دیگر شاعرانه تر است چرا که خود کودکان هم از نزدیک با آن در ارتباط هستند.

خواجه نژاد می گوید: تئاتر کاغذی به تئاتر سرگرمی آموزشی معروف است چرا که کودکان خود می توانند با پیدا کردن قصه و ساخت عروسک ها در اجرای آن نقش داشته باشند، این امر سبب ترویج کتابخوانی و انجام فعالیت ها و کار های دستی می شود.

بالا رفتن قوه نقد پذیری و تحلیل کودکان

وی با بیان اینکه این تئاتر قوه نقد پذیری و تحلیل کودکان را بالا می برد می افزاید: بالا رفتن خلاقیت و اعتماد به نفس و حل مسئله در کودکان از دیگر تاثیرات به کار گیری این تئاتر در شیوه های آموزشی مدارس است.

خواجه نژاد عنوان می کند: پیشینه این تئاتر در کشور خیلی زیاد نیست ولی خراسان رضو.ی به عنوان پیشگام در این عرصه ، به طور جدی دارد آن را دنبال می کند و در حال حاضر 15 مربی آموزش دیده در استان داریم.

نقش تئاتر کاغذی در درمان افسردگی

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان رضوی هم در این رابطه به خبرنگار مهر می‌گوید: یکی از فواید تئاتر کاغذی کم هزینه بودن آن است و در عین حال سبک بوده و نیازی به دکور خاصی ندارد.

راضیه باباخانی عنوان می‌کند: این تئاتر ارزان و قابل حمل در درمان برخی از بیماری ها مانند افسرگی، کم رویی و کمی اعتماد به نفس نقش موثری دارد.

وی ابراز می‌کند: این تئاتر می تواند در بیمارستان ها برای درمان کودکان استفاده شده و موثر باشد.

باباخانی می‌گوید: چون کاغذ همیشه در دسترس است این تئاتر می‌تواند بسیار شاد، سرگرم کننده و مفید در درمان کودکان بستری در بیمارستان ها واقع شود.

وی تصریح می‌کند: همچنین تئاتر کاغذی به علت کم هزینه بودن و تاثیر زیادی که دارد می تواند در مدارس برای یادگیری بهتر برای دانش آموزان مورد استفاده شده و یک روش تدریس خاص باشد.

استفاده از تئاتر به ویژه تئاترهای عروسکی در آموزش و انتقال مفاهیم برای کودکان بسیار موثر است و در این میان تئاتر کاغذی هنر نو و ارزانی که دریچه جدیدی از یادگیری عمیق مفاهیم را به روی کودکان باز می کند.

کاغذ به سبب حضور فراوانش در زندگی، برای کودکان و نوجوانان بسیار ملموس و آشناست و همین رفاقت و صمیمیت کاغذ با زندگی ما انسان‌ها امکانی را فراهم می‌کند که نمی‌توانیم به سادگی از آن بگذریم و آنچه از این طریق به ذهن کودک القاء می شود برای همیشه باقی می ماند.

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گزارش : ملیحه زرین پور