دانشجویان پزشکی به ورامین نرسیدند/ بلاتکلیفی ساختمان خبرساز ولیعصر ورامین

به گزارش خبرنگار مهر، ماجرای ایجاد شعبه بین الملل دانشگاه شهید بهشتی در ورامین از آنجا آغاز شد که شهرداری ورامین با تأسیس دانشگاه جامع علمی کاربردی، شروع به جذب دانشجو از سراسر استان تهران کرد و پس از مدتی به دلیل استقبال گسترده دانشجویان از رشته های این دانشگاه، ظرفیت پذیرش دانشگاه علمی کاربردی ورامین نزدیک به هزار نفر رسید.



مسئولان شهرداری ورامین که شاهد استقبال گسترده دانشجویان و کمبود امکانات این مرکز دانشگاهی بودند، زمینی را در میدان ولیعصر(ع) ورامین برای احداث دانشگاه علمی کاربردی ورامین در نظر گرفتند و روند ساخت و تجهیز ساختمان این محیط دانشگاهی با سرعت پیش رفت.



پیشنهاد تأسیس شعبه بین الملل دانشگاه شهید بهشتی در ورامین



این ساختمان در مساحتی بالغ بر هفت هزار مترمربع و زیر بنای چهار هزار و 500 متر مربع و در شش طبقه بنا و اعلام شد که دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی از ترم جدید در این ساختمان به تحصیل خود ادامه خواهند داد اما در همین زمان بود که بحث انتقال شعبه بین الملل دانشگاه شهید بهشتی از قشم قوت گرفت و مسئولان شهرستان نیز با توجه به خلا وجود یک مرکز علمی پزشکی در این منطقه، پیشنهاد تأسیس شعبه بین الملل دانشگاه شهید بهشتی در رشته های پزشکی، دندانپزشکی و پرستاری را به مسئولان وزارت بهداشت دادند.



پس از پیگیری های مداوم مسئولان شهرستان ورامین و موافقت مسئولان وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، این انتقال مورد تصویب شورای گسترش قرار گرفت و مقرر شد که از مهر ماه 1391 دانشجویان جدیدالورود پزشکی برای تحصیل به ورامین بیایند.



این خبر موجی از خوشحالی و شادمانی را میان شهروندان ورامینی به وجود آورد به طوری که همه منتظر بودند که دانشجویان جدیدالورود با کسب تخصص های لازم، نیازهای منطقه را برطرف کرده و ورامین را به یکی از قطب های پزشکی استان تهران بدل کنند.



با توافق مسئولان شهرستان با شهرداری ورامین نیز مقرر شد تا ساختمان دانشگاه علمی کاربردی که دارای تجهیزات و نمای جالبی است، در اختیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی قرار بگیرد اما پس از گذشت بیش از 19 ماه از اعلام انتقال شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به ورامین، ساختمان میدان لیعصر(عج) هنوز رنگ دانشجوی پزشکی را به خود ندیده است و اکنون زمزمه های ناخوشایندی در این زمینه به گوش می رسد.

شهرداری ورامین ساختمان این دانشکده را به دانشگاه شهید بهشتی هدیه داد



محسن منصوری فرماندار وقت ورامین در اردیبهشت ماه 91 در جمع خبرنگاران خبر خوشی را به مردم ورامین اعلام داشت و گفت: طبق توافق صورت گرفته میان مجموعه فرمانداری شهرستان ورامین و دانشگاه شهید بهشتی، از ابتدای مهرماه سال‌جاری دانشکده پزشکی، علوم پزشکی و دندانپزشکی در شهرستان ورامین مستقر شده و دانشجو می‌پذیرد.



منصوری افزود: این دانشگاه به صورت سراسری و ملی اقدام به پذیرش دانشجو می‌کند و به همراه آن واحد بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز در شهرستان ورامین مستقر می‌شود و شورای اسلامی و شهرداری ورامین ساختمان و بنای این دانشکده که در بهترین نقطه شهر واقع شده است را به دانشکده شهید بهشتی هدیه کرده‌اند تا دانشکده سراسری علوم پزشکی بتواند در آن مستقر شود.



وی ادامه داد: استقرار این دانشگاه در ورامین علاوه بر فواید علمی و آکادمیک، باعث حضور تعداد زیادی پزشک، اساتید علوم پزشکی و هیئت علمی در ورامین می‌شود که این امر می‌تواند بیمارستان‌های ورامین را به عنوان بیمارستان آموزشی فعال کرده و سطح بهداشت و سلامت شهرستان را ارتقا بخشد.



این مسئول تأکید کرد: طبق توافق صورت گرفته، دانشکده علوم پزشکی و دندانپزشکی شهرستان ورامین از سال تحصیلی آینده دانشجو پذیرش می‌کند.



مرتضی تمدن استاندار وقت تهران نیز در تاریخ 29 شهریور 1391 با اشاره به احداث ساختمان دانشکده علوم پزشکی در ورامین خاطرنشان کرد: احداث ساختمان دانشکده علوم پزشکی شهرستان ورامین و بهره برداری از مجتمع فرهنگی شهرداری ورامین از مهم‌ترین پروژه‌هایی است که خدمت رسانی به مردم را افزایش می‌دهد.



محمد فرحبخش قائم مقام وقت بین الملل دانشگاه شهید بهشتی در 28 شهریور 1391 در سفر به ورامین و افتتاح ساختمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ورامین اعلام کرد: با توافقات صورت گرفته با مسئولان شهرستان ورامین، مجتمع فرهنگی ولیعصر(عج) ورامین به شعبه بین الملل دانشگاه شهید بهشتی اختصاص خواهد یافت و این شعبه فعالیت خود را از نیمه دوم سال جاری آغاز خواهد کرد.

وی گفت: شعبه بین الملل ورامین به عنوان یکی از واحدهای تابعه آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تلقی خواهد شد و فعالیتهای آموزشی خود را به دانشجویان ارائه خواهد کرد.

این مسئول افزود: ساختمان مرکزی شعبه بین الملل دانشگاه شهید بهشتی در تهران، مرکز آموزشهای علوم پایه در قشم، مرکز آموزش های تخصصی و تعلیمی در تهران است و به زودی دومین مرکز آموزش شعبه بین الملل دانشگاه شهید بهشتی کشور در ورامین راه اندازی و در این شعبه رشته های پزشکی و پیراپزشکی در مقاطع مختلف تحصیلی ارائه خواهد شد.

وی اظهار داشت: استقرار این دانشگاه در شهرستان ورامین، ضمن افزایش سطحی علمی منطقه، تأثیر مستقیمی بر بهداشت و درمان شهرستان نیز خواهد داشت.



تأسیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در ورامین مصوبه شورای گسترش است



دکتر صفوی نائینی، معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در 11 مرداد 1392 در گفتگو با یکی از خبرگزاری های کشور از راه اندازی مرکز آموزشی شبه بین الملل ورامین تحت پوشش این دانشگاه خبر داد و عنوان کرد: این مسأله زمینه ساز برای جذب بسیاری از دانشجویان در رشته های مختلف به خصوص تحصیلات تکمیلی در مقاطع بالا است، لذا باید توجه داشت که وظیفه کار بر عهده دانشگاه های ما در سال های گذشته گذارده شده که بیشترین رشد دانشجو در تحصیلات تکمیلی را با راه اندازی تحصیلات تکمیلی داشته باشیم.



دکتر حسن ابوالقاسمی رئیس سابق دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در نشست خبری 24 شهریور امسال که بر روی خروجی خبرگزاری مهر قرار گرفت، با اشاره به راه اندازی شعبه بین الملل دانشگاه شهید بهشتی در ورامین افزود: دسترسی به آموزش و تقویت شعبه بین الملل دانشگاه یکی از برنامه های مورد نظر بود که امسال به نتیجه رسید و در حال حاضر 2 هزار و 141 دانشجو در شعبه بین الملل دانشگاه در قشم تحصیل می کنند و با توجه به مصوبه شورای گسترش که دانشگاه های مادر می توانند در شهر خودشان نیز بخشی از شعبه بین الملل را داشته باشند شعبه بین الملل دانشگاه در ورامین ایجاد شد و بخشی از دانشجویان شعبه تحصیل خود را در این محل از بهمن ماه آغاز می کنند.



راه اندازی دانشگاه علوم پزشکی ورامین از هزینه و اتلاف وقت دانشجویان می کاهد



وی با بیان این که تجربه شش سال گذشته در راه اندازی شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از درخشش دانشجویان این دانشگاه حتی بیشتر از دانشجویان روزانه حکایت می کند، گفت: بسیاری از دانشجویان شعبه بین الملل از استان تهران یا استان های نزدیک تهران هستند و مجبور بودند به همراه استادان خود مرتب به قشم سفر کنند و با راه اندازی شعبه بین الملل در ورامین بسیاری از این هزینه ها و رفت و آمدها کاسته می شود.

ابوالقاسمی گفت: شعبه ورامین در مرحله اول با دو هزار دانشجو کار خود را آغاز می کند و به تدریج دانشجویان قشم به ورامین منتقل می شوند، وی همچنین از شورای اسلامی شهر، فرماندار و شهردار ورامین که زمین و ساختمان شعبه بین الملل را در اختیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی قرار دادند تشکر کرد.



تبدیل دانشجویان پزشکی دانشگاه ورامین به دانشجویان رشته پرستاری



رئیس دانشکده پرستاری مامایی شهید بهشتی نیز در 14 مرداد 1392 در سخنانی از آغاز به کار پردیس ورامین شعبه بین الملل این دانشگاه با پذیرش 35 دانشجوی کارشناسی پرستاری در بهمن ماه خبر داده بود و اظهار داشت: پذیرش دانشجویان از بهمن امسال در این پردیس صورت می گیرد و این پردیس علاوه بر پرستاری در رشته های فیزیوتراپی و بینایی سنجی در مقطع کارشناسی و نیز دکترای حرفه ای پزشکی پذیرش خواهد داشت.



عباس عباس زارده افزود: در حال حاضر پردیس ورامین شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برای مقطع کارشناسی و پردیس قشم برای مقاطع تحصیلات تکمیلی در نظر گرفته شده است، ضمن اینکه در هر دو آنها مقطع دکترای حرفه ای نیز ارائه می شود، بنابراین از ظرفیت هر دو پردیس به طور همزمان برای تربیت دانشجوی پرستاری استفاده خواهیم کرد.



عدم تجهیز و تامین امکانات راه اندازی دانشگاه علوم پزشکی در ورامین را عقب انداخت

عباس زاده خاطر نشان کرد: قرار بر این بود که پردیس ورامین در سال گذشته با پذیرش تعدادی دانشجو فعالیت خود را آغاز کند، اما به دلیل عدم تجهیز و تامین امکانات ساختمان پردیس در موعد مقرر به ناچار پذیرش دانشجویان در همان پردیس قشم صورت گرفت.



وی اظهار امیدواری کر: با توجه به موقعیت جغرافیایی مناسب این پردیس و نزدیکی به تهران، داوطلبان استقبال خوبی از این پردیس داشته باشند.



اصرار مسئولان شهرستان بر ایجاد رشته های پزشکی در ورامین



مسئولان شهرستان ورامین از جمله معاون فرماندار وارامین و همچنین محسن عابدلو رییس شورای شهر ورامین در گفتگوهای جداگانه با خبرنگار مهر تأکید کردند که مسئولان شهرستان بر روی ایجاد رشته های پزشکی در ورامین اصرار دارند و برای مشخص شدن تکلیف این مسأله جلسه ای با حضور دو طرف برگزار خواهد شد و مدیران شهرستان این نوید را دادند تا در این جلسه از حق مردم ورامین دفاع کنند.



اکنون مسئولان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تلاش دارند تا رشته های پرستاری را به ورامین منتقل کنند اما مسئولان شهرستان با این امر مخالفت کرده و معتقد هستند که باید رشته های پزشکی در کنار پرستاری به ورامین بیاید و جلسه هفته آینده مسئولان شهرستان و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تکلیف این ساختمان خبرساز را مشخص می کند.

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گزارش از محمدرضا حیدری