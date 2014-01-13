اسکییت بازان اسلامشهری فاقد زمین/ برخی مسئولان به ورزش اهمیت نمی دهند

سودابه حسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: باشگاه ها به بهانه آسیب رساندن ورزش اسکیت به زمین هایشان، سالن در اختیار هیئات اسکیت نمی گذارند در صورتی که اینطور نیست و آسیبی که ورزش های دیگر به سالن های ورزشی میرسانند خیلی بیشتر است.

وی افزود: در صورت داشتن زمین برای تمرین، حضور مقتدرانه در لیگ استان تهران خواهیم داشت.

دارنده مدرک درجه سه مربیگری فدراسیون اسکیت جمهوری اسلامی ایران با اشاره به وجود یک پیست اسکیت در اسلامشهر عنوان کرد: این پیست توسط شهرداری در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته و بعضا به بهانه های واهی از اجاره دادن آن خودداری می شود، طی سال های گذشته در پارک مصطفی خمینی مکانی برای ورزش اسکیت تامین اما به دلیل غیرکارشناسی بودن فضا، تعطیل شد.

حسن زاده، ضمن گلایه از برخی مسئولان ورزش و جوانان و مدیران شهری اسلامشهر ادامه داد: اعضا شورای دوره سوم قول های زیادی دادند که هیچ کدام عملی نشد و در ابتدای شورای چهارم نیز جلسه ای در ساختمان شورای شهر با حضور روسای هیئات های ورزشی برگزار و مقرر شد جلسات هماهنگی برگزار شود ولی خبری از وعده های آنان نیست.

این ورزشکار با اشاره به اینکه مسئولان فقط به شعار بسنده می کنند، یادآور شد: کاندیداهای شورای شهر قبل از برگزاری انتخابات شعارهای خوبی در حمایت از ورزشکاران می دادند ولی هم اکنون بعد از برگزاری انتخابات می بینیم که هیچ اتفاق مثبتی نیافتاده است.

داور بخش اسکیت نمایشی خاطرنشان کرد: شهرداری تهران در پارک آب و آتش و پارک جوانمرد مجموعه های بسیار زیبا و استانداردی را برای استفاده شهروندان علاقمند به ورزش اسکیت احداث کرده در حالی که شهرداری اسلامشهر برای ساخت زمین اسکیت در پارکهای سطح شهر اقدام نمی کند و به بهانه اینکه این کار قانونی نیست یا نفع مالی برای شهرداری ندارد از ارائه این خدمات به شهروندان طفره می رود.

وی، با اشاره به اینکه، نداشتن دفتر هیئات اسکیت موجب بروز مشکلاتی شده است، بیان کرد: علاقمندان برای ثبت نام و انجام امور اداری در هیات اسکیت دسترسی مطلوبی ندارند و اگر به صورت ثابت زمینی برای تمرین وجود داشته باشد، ضمن برگزاری کلاسهای آموزشی، وسایل مورد نیاز این ورزش نیز با قیمت مناسب تهیه و در اختیار اسکیت بازان قرار می گیرد.

مسئول فنی مسابقات اسکیت منطقه 19 در سال 1387، بهترین زمان شروع آموزش اسکیت را از سن هفت سالگی اعلام کرد و افزود: استقبال خانواده ها از این ورزش بسیار خوب است، برخی نگران آسیب دیدن فرزندان خود هستند اما آسیب دیدگی در رشته های دیگر بیشتر از ورزش اسکیت است. اگر از لوازم ایمنی استفاده و در زمینهای استاندارد تمرین شود مشکلی به وجود نمی آید.

این ورزشکار افزود: اسکیت ورزشی مفرح و لذت بخش است که باعث تقویت تعادل در مغز و عضلات، هماهنگی عصب و عضله و بالا بردن عکس العمل و قدرت عضلانی در تمام بدن می شود.

شایان ذکر است هیئات اسکیت اسلامشهر فعالیت رسمی خود را از سال 1387 به صورت رسمی با 12 مربی خانم و آقا آغاز کرد و هم اکنون بیش از 300 نفر در رده های مختلف سنی درحال تمرین و آموزش هستند.