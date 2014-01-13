بیم و امیدهای کشاورزی در سیستان و بلوچستان/ استاندار خواستار اقدام فوری دولت شد

به گزارش خبرنگارمهر، تعداد زیادی از نمایندگان کشاورزان شهرهای استان شامگاه یکشنبه در دیدار با استاندار با بیان اینکه خشکسالی و خسارت های ناشی از سیل و زلزله بسیاری از زیر ساخت های بخش کشاورزی را تخریب کرده است ضمن درخواست به منظور مدیریت صحیح منابع آبی و جبران خسارت ها خواستار حمایت جدی از فعالان بخش کشاورزی شدند.

سیستان با کشاورزی بیگانه می شود

در نشست نمایندگان کشاورزان استان و دبیران خانه های کشاور با استاندار که شب گذشته در استانداری برگزار شد تعدادی از کشاورزان سیستانی با بیان اینکه در حال حاضر کشاورزان سیستانی با مشکل تامین معیشت و ارتزاق روبرو هستند خواستار تدبیری به منظورکشت جایگزین و کمک به تامین معیشت مردم شدند.

این کشاورزان مدعی شدند: متاسفانه خشکسالی های مداوم و از بین رفتن بسیاری از اراضی کشاورزی موجب شده است تا به تدریج کشاورزان این منطقه با کشت و زرع بیگانه شوند.

آنها مدعی شدند: شرایط آب و هوایی سیستان در حال حاضر به هیچ وجه قابل پیش بینی و قابل کنترل نیست و لذا بسیاری از گلخانه ها شبانه به دلیل شدت وزش باد و توفان تخریب و نابود می شوند.

کشاورزان سیستانی همچنین خواستار مدیریت منابع آبی شدند و افزودند: متاسفانه مدیریت صحیح و برنامه رزی شده ای برای رها سازی آب در چاه نیمه ها وجود ندارد و با وجود اینکه آب می بایست برای فصل کشت و در آذرماه رها سازی می شد اما این اتفاق با یک ماه تاخیر انجام شد که به ضرر کشاورزان تمام شده است.

در این دیدار نماینده کشاورزان شهرستان زهک اظهار داشت: کشاورزان استان دارای تجارب زیادی هستند که نسل به نسل به آنها به ارث رسیده و لذا اگر سواد دانشگاهی ندارند اما باید از تجربه آنها در برنامه ریزی های منطقه ای استفاده شود.

این نماینده اظهار داشت: در شهرستان زهک تنها یک بیل مکانیکی در جهاد کشاورزی فعال است و لذا لایروبی انهار از عهده یک بیل خارج است و در صورت جاری شدن آب باز هم کشاورزان این منطقه از آب محروم خواهند بود.

سخت گیری در ارایه تسهیلات

در این نشست همچنین تعدادی از نمایندگان کشاورزان سیستانی و بلوچستانی خواستار تسهیل و کمک به کشاورزان از طریق ارایه تسهیلات شدند و بسیاری از قوانین و مقررات بانکی را سخت گیرانه و بدون ملاحظه و توجه به شرایط و وضعیت کشاورزان دانستند.

در این راستا یکی از کشاورزان با بیان اینکه بانک ها متقاضی وثیقه های سنگین هستند بیان داشت: متاسفانه ارایه وثیقه های ملکی با قیمت های بالا برای یک روستایی امکان پذیر نیست.

یکی از کشاورزان سیستانی نیز در این راستا گفت: با وجود اینکه بسیاری از کشاورزان دارای ادوات شخم، داشت و برداشت هستند اما بانک کشاورزی برای خرید یک تراکتور 30 میلیون تومانی این وسایل جانبی را نیز به کشاورزان تحمیل می کند و خرید یک دستگاه تراکتور برای کشاورز بیش از 50 میلیون تومان تمام می شود.

در همین راستا نماینده کشاورزان دلگان نیز اظهار داشت: بانک کشاورزی توجهی به شرایط کشاورزان نداشته و تنها منافع خود را در نظر می گیرد و در حال حاضر اعلام شده که تسهیلاتی برای پرداخت ندارد.

تعدادی از کشاورزان نیز در این نشست مدعی شدند که بانک ها متاسفانه زمین های کشاورزی را با وجود اینکه دارای سند ثبتی است به رسمیت نشناخته و آن را به عنوان وثیقه قبول نمی کنند لذا روستائیانی که تنها سرمایه آنها زمین است برای دریافت تسهیلات با مشکل جدی مواجه هستند.

تاخیر در پرداخت خسارت بیمه

یکی از نمایندگان کشاورزان شهرستان بمپور نیز در این نشست اظهار داشت: هزینه کاشت، داشت و برداشت در یک هکتار مبلغی معادل یک میلیون و 500 هزار تومان می شود.

وی افزود: با وجود اینکه کارشناسان صندوق بیمه خسارت ناشی از یک مزرعه را به میزان 65 درصد تخمین زدند اما بیمه صندوق محصولات کشاورزی در ازای این خسارت تنها مبلغ 120 هزار تومان به کشاورز پرداخت می کند.

وی ادامه داد: این میزان خسارت در حالی پرداخت می شود که قیمت خرید 2 کیسه کود شیمیایی برای کشت مجدد هم نمی شود.

وی افزود: در بحث پرداخت خسارت با اینکه پول بیمه بلافاصله دریافت می شود اما هزینه خسارت بعد از یک سال پرداخت می شود و لذا بسیاری از کشاورزان را متحمل خسارت دوچندان می مند.

گرانی تعرفه برق و نهاده های کشاورزی

یک کشاورز دلگانی نیز در این رابطه گفت: به دلیل افزایش قیمت تعرفه برق و گرانی نهاده های کشاورزی ماهیانه برای هر چاه کشاورزی مبلغ 300 الی 500 هزار تومان بابت هزینه برق مصرفی قبض صادر می شود که پرداخت این هزینه به هیچ وجه برای کشاورز قابل پرداخت و مقرون به صرفه نیست.

این کشاورز اظهار داشت: بسیاری از چاه ها در این شهرستان فاقد پروانه هستند و لذا به همین دلیل امکان برقدار کردن آنها وجود ندار و لذا به دلیل استفاده از نفت گاز و به صورت آزاد هزینه بسیار سنگینی را برای کشاورزان این منطقه در بر دارد.

این کشاورز بلوچ افزود: با وجود اینکه پول بذر از کشاورز جلوتر دریافت می شود اما بذر به طور معمول 20 روز بعد به دست کشاورز می رسد.

وی ادامه داد: قیمت یک کیسه کود شیمیایی از سال گذشته از 30 هزار تومان به بیش از 50 هزار تومان افزایش یافته است که برای کشاورزان هزینه بسیاری را تحمیل می کند.

نبود مدیریت صحیح آب

یکی از کشاورزان ساکن سیستان نیز با بیان اینکه سیستان از عدم مدیریت صحیح در توزیع آب رنج می برد افزود: هزینه های گزافی در طی سال های گذشته به منظور احداث کانال های آبیاری سیمانی و هوایی در این منطقه صرف شده است که از سال 1377 مکاتبات فراوانی در راستای اینکه این پروژه هیچ منفعتی برای کشاورزان ندارد انجام شده است.

این نماینده کشاورزان منطقه ابراز داشت: برنامه ریزی صحیحی برای رها سازی آب از چاه نیمه ها وجود ندارد و با وجود اینکه آب باید در ماه گذشته برای کشت رها سازی می شد اما با یک ماه تاخیر انجام شد.

وی افزود: متاسفانه شهرستان هیرمند سهمی از آب چاه نیمه ها ندارد و با وجود برخورداری از آب های مرزی اما مدیریت صحیحی به منظور مهار این آبها صورت نگرفته است.

وی ادامه داد: انهار و رودخانه های این منطقه به دلیل توفان های شن و رسوبات به جای مانده از سیلاب ها باید همه ساله لایروبی شود اما با وجود 2 بیل مکانیکی در شهرستان مرزی هیرمند امکان کمک به کشاورزان در صورت جاری شدن آب وجود ندارد.

یک کشاورز بلوچ نیز در این راستا اظهار داشت: با وجود اینکه بسیار ی از سرمایه گذاران با هزینه شخصی در نقطه صفر مرزی اشتغالزایی ایجاد کرده و به کشت گلخانه ای روی آورده اند اما در تامین آب دچار مشکل هستند.

این کشاورز سراوانی اظهار داشت: با وجود اینکه به ازای هر هکتار آبیاری تحت فشار 1.6 لیتر آب در نظر گرفته شده است اما کمتر از یک لیتر آب به کشاورزان اختصاص داده می شود.

خساراتی که جبران نشد

کشاورزان شهرستان مهرستان نیز با بیان اینکه بر اثر جاری شدن سیل در امسال 26 میلیارد تومان به زیر ساخت های روستایی خسارت وارد شد اظهار داشتند: در حالی که بخش قنوات و تاسیسات آبیاری این شهرستان 8 میلیارد و 600 میلیون تومان خسارت دید اما متاسفانه هنوز حتی یک ریال کمک در این راستا برای بازسازی مجدد پرداخت نشده است.

این کشاورزان با ابراز نارضایتی از بی توجهی مسئولان سازمان جهاد کشاورزی گفتند: به دلیل عدم بازسازی قنوات و عدم مشارکت دستگاه های دولتی لذا در فصل کشت امسال بسیاری از کشاورزان منطقه دچار ضرر شدند.

آنها مدعی شدند با وجود اینکه سازمان جهاد کشاورزی متعهد شده بود که نسبت به بکارگیری تعداد 2 بیل مکانیکی برای بازسازی قنوات در این منطقه اقدام می کند اما این وعده هنوز عملی نشده است.

اقتصاد ورشکسته

در این نشست همچنین یکی از کشاورزان شهرستان خاش نیز با بیان اینکه دست کشاورزان از بازار های فروش کوتاه است افزود: به طور مثال محصول پیاز کشاورزان به میزان هر کیلو 300 تومان خریداری می شود در حالیکه قیمت هر کیلو پیاز در بازار مصرف بیش از یک هزار و 500 تومان است.

وی اظهار داشت: اداره کل تعاون روستایی و جهاد کشاورزی در این زمینه هیچ فعالیت و مشارکتی ندارد و لذا بسیاری از کشاورزان امسال به دلیل قیمت بسیار پایین، حتی محصول خود را به دلیل نداشتن صرفه اقتصادی و گرانی کارگر برداشت نکردند.

یکی از کشاورزان شهرستان بمپور در جنوب استان نیز گفت: روستاهای غرب بمپور مانند خرمشهر نخل های سربریده دارند.

این کشاورز بلوچ اظهار داشت: بسیاری از تولید کنندگان و دامداران این منطقه به واسطه خشکسالی و بیکاری به تخم مرغ فروشی کنار خیابان ها روی آورده اند و بسیاری از جوانان به دلیل از بین رفتن باغ ها و نخلستان ها به شغل های می پردازند.

سیستان و بلوچستان نیازمند نگاه اورژانسی است

استاندار سیستان و بلوچستان نیز در این نشست اظهار داشت: این استان برای درمان آسیب ها نیاز به نگاه اورژانسی دارد و با نگاه عادی نمی توان آسیب های آن را درمان کرد.

علی اوسط هاشمی در این نشست بیان داشت: امنیت غذایی یکی از موارد قابل توجه و حائز اهمیت در استان و کشور است که باید با نگاه ویژه ای به آن پرداخت.

وی گفت: این استان با وجود این همه ظرفیت از جمله معدن، دریا و پتانسیل های محیطی قابلیت تولید ثروت و درآمد ناخالص ملی را دارد و لذا تلاش بر روی همین هدف متمرکز شده است.

وی افزود: در نگاه نخست باید به حداقل نیاز در تامین مواد غذایی دست یافت تا در این بخش محتاج غیر نباشیم.

هاشمی اظهار داشت: اگر کشاورز از کارش در روستا جدا شود این جدایی به فراموشی سرزمین آباء و اجدادی و به حاشیه نشینی در شهر ها و همراه با فقر منجر خواهد شد.

وی با اشاره به تولید 199 هزار تن خرمای مرغوب در استان افزود: این محصول به عنوان یکی از محصولات بازار پسند جهانی به تنهایی قابلیت مطرح شدن استان را در جهان دارد و می تواند به تابلوی این استان مبدل شود.

وی با بیان اینکه 51 درصد مردم استان در روستا ها زندگی می کنند ابراز داشت: باید از حقوق این مردم صیانت کرد و برای حفظ و تثبیت آنها تلاش کرد.

هاشمی همچنین با تاکید به همکاری کشاورزان درراستای یکپارچه سازی اراضی اظهار داشت: تنها با وسعت نظر می توان به توسعه مطلوب رسید و لذا در این راه نگاه سنتی و توجه به ملک شخصی مانع توسعه خواهد بود.

وی تاکید کرد: خانه های کشاورزی باید نخستین اولویت خود را به منظور آموزش کشاورزان و علمی سازی تولید قرار دهند.

وی گفت: با وجود اینکه تولید میوه های گرمسیری در انحصار این استان است اما از وجود کارشناس در این زمینه محروم بوده و لذا دانشگاه ها باید متناسب با نیاز منطقه نسبت به تربیت نیرو اقدام کنند.

استاندار با اشاره به اینکه تا زمان حل مشکلات نباید دست از تلاش و تشکیل جلسه برداشت افزود: حضور وزیر نیرو به استان به منظورحل مشکلات پیش روی بسیاری از کشاورزان بود که دستاورد این سفر تصویب 27 مصوبه برای استان بود.

هاشمی بیان داشت: در حال حاضر مطالعه 13 سد و احداث 3 سد در دست اقدام است و اولویت دولت در سال اینده بر روی مهار روان اب ها خواهد بود.

وی از نمایندگان خانه های کشاورز در استان خواست تا در جلسه بعدی با حضور مدیران سازمان جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و مدیران بانک ها مشکلات مطروحه به منظور رفع و ارایه راهکار مورد بررسی مجدد قرار گیرد.