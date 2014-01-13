به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی فخاری با اشاره به اینکه امدادگران و نجاتگران داوطلب جمعیت هلال احمر طبس درسه ماهه سوم امسال 28 حادثه طبیعی و غیرطبیعی را پوشش امدادی داده اند، اظهار کرد: از این تعداد حوادث جاده ای با 26 فقره بیشترین آمار را به خود اختصاص داده است.

وی ادامه داد: امید آفرینان هلال احمر شهرستان طبس که در 2 پایگاه ثابت همه روزه آماده خدمت رسانی به مردم و مسافران بودند، در این مدت توانستند به وضعیت 267 مصدوم رسیدگی کنند.

سرپرست جمعیت هلال احمر طبس با بیان اینکه از این تعداد مصدوم، 32 نفر برای درمان بیشتر به مراکزدرمانی و بیمارستانی منتقل شدند، گفت: 235 نفر که دارای جراحات سطحی بودند سرپایی درمان شده و تعداد 25 نفر از این مصدومان اسکان داده شدند.

فخاری با اشاره به اینکه از ابتدای امسال تاکنون 447 حادثه توسط امدادگران این جمعیت امدادرسانی شده است، افزود: از این تعداد 61 نفر در حوادث جاده ای، 69 نفر در سیل و آبگرفتگی، 4 نفر گم شدن در کویر و 202 نفر از خدمات حضوری و 86 نفر از خدمات مناسبتی بهره‌مند شده‌اند.

وی ادامه داد: فعالیتهای امدادی بشر دوستانه هلال احمر در این مدت از سوی720 نفر نجاتگر عضو داوطلب این مجموعه صورت گرفته است که در قالب180 تیم تخصصی عملیاتی ساماندهی شده و به ارائه خدمات امدادی پرداختند.