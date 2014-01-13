تامین مسکن برای 300 یتیم خراسان جنوبی/ 67 درصد حامیان ایتام استان بومی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر نخعی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: هم اکنون 15 هزار و 54 حامی از خارج از استان حمایت از ایتام استان را برعهده دارند.

وی با بیان اینکه خیرانی که با کمیته امداد امام خمینی(ره) استان همکاری دارند 67 درصد داخلی است، افزود: همچنین خیرانی از تهران، سیستان و خراسان رضوی حامی ایتام استان هستند.

وی اضافه کرد: همچنین با توجه به فرهنگ سازی حمایت از ایتام در جامعه، خیرانی از خارج از کشور نیز ایتام استان را حمایت می‌کند.

نخعی با اشاره به اینکه تمامی خدمات ارائه شده به مددجویان برای ایتام نیز ارائه می شود، افزود: مشکلات درمانی، مسکن، اشتغال و مشکلات اقتصادی از جمله مشکلات ایتام استان بوده و نیازمند بیش از پیش خیران است.

3600 یتیم تحت پوشش کمیته امداد استان

معاون حمایت و سلامت کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان جنوبی تعداد ایتام تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) را سه هزار 647 نفر برشمرد و بیان کرد: ایتام استان از لحاظ مسکن دچار مشکلاتی هستند که برای تامین زندگی بهتر باید مشکل مسکن ایتام رفع شود.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته با کمک خیران مشکل مسکن 120 خانواده از ایتام که بالغ بر 300 یتیم هستند حل شده است، افزود: این ایتام بیشتر در روستاها ساکن بوده و وامکان ساخت مسکن را نداشتند.

نخعی مسائل اموزشی و تامین وسایل کمک اموزشی را ازدیگر نیازمندیهای ایتام عنوان کرد و بیان داشت: خیران باید نسبت به رفع مشکلات اموزشی این قشر برای رشد و شکوفایی استعدادهای ایتام هدایت شود.

وی با بیان اینکه ماهانه 20 تا 85 هزار تومان از طریق خیران به ایتام پرداخت می‌شود، افزود: این رقم با توجه مشکلات اقتصادی و معیشتی ایتام ناچیز بوده و نیازمند همت بیشتر حامیان است.

معاون حمایت و سلامت کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان جنوبی یادآور شد: با جذب بیشتر حامی در استان می‌توان مشکلات اقتصادی و معیشتی ایتام را مرتفع کرد.