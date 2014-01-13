85 سوله ورزشی صالحین در گیلان ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار هامون محمدی شامگاه یکشنبه در جلسه سپاه استان افزود: از این تعداد 47 سوله به مناسبت هفته بسیج در استان افتتاح و به بهره برداری رسید.

وی در ادامه بسیج را یکی از مولفه های اصلی قدرت ملی دانست و اظهارداشت: حضور بسیج در بیشتر حوزه ها به ویژه دفاعی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، امدادی، تامین امنیت، کمک رسانی، سازندگی، محرومیت زدایی و سایر موارد امری ضروری است.

فرمانده سپاه گیلان با بیان اینکه مشکلات غیر قابل حل در کشور به همت و توان بسیجیان رفع می شود، گفت: از ظرفیت های بالقوه بسیج در ابعاد مختلف باید بیشتر استفاده کرد.

وی همچنین با اعلام اینکه بسیج در محرومیت زدایی و سازندگی نقش بی بدیلی در کشور به ویژه گیلان ایفا کرده است، افزود: رمز موفقیت بسیج مقدس پنداشتن اقدامات و اخلاص در انجام کارهاست.

سردار محمدی ارتقای بهره وری را از کارکردهای بسیج در تمامی عرصه ها دانست و اظهارداشت: توسعه و تعالی کشور امروز با روحیه بسیجی و جهادی محقق خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه هر ساله 500 تا 1000 نخبه بسیجی در گیلان شناسایی و به جامعه نخبگان کشور معرفی می شود، اذعان داشت: مسئولان از طرح های تحقیقاتی و پژوهشی نخبگان بسیجی بیشتر استفاده کنند.

فرمانده سپاه قدس با بیان اینکه گیلان 180 حوزه مقاومت بسیج دارد، گفت: امسال ساخت سوله های ورزشی صالحین در 85 حوزه مقاومت به اتمام می رسد.

وی مساحت سوله های ورزشی صالحین را 450 متر مربع عنوان کرد و افزود: از این سوله ها برای کارهای فرهنگی و ورزشی استفاده خواهد شد.

سردار محمدی اظهارداشت: علاوه بر این در مرکز شهرستان ها سالن های 9 دی ساخته می شود که مساحت این پروژه ها هزار و 200 مترمربع است که برای ورزش های چند منظوره کاربرد دارد.

وی همچنین از ساخت باشگاه های تیر اندازی در استان خبر داد و افزود: در این سالن ها با سلاح کلاشنیکف می توان تیراندازی کرد که در نوع خود بی نظیر است.

فرمانده سپاه گیلان با بیان اینکه به دلیل کمبود اعتبار پروژه ها با رکود مواجه هستند، گفت: برای ساخت پروژه های عمرانی بسیج از منابع سپاه، دستگاه های دولتی و مردم کمک گرفته می شود.

وی در ادامه طرح ویزیت رایگان را از دیگر برنامه های مهم بسیج دانست و یادآورشد: در راستای اجرای این طرح بیماری های ناشناخته ای در سطح مناطق محروم شناسایی و برای درمان این بیماری ها اقدامات خوبی نیز از سوی پزشکان انجام گرفته است.