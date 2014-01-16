واحدهای استان تهران و علوم تحقیقات دانشگاه آزاد پنجشنبه ها فعال هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم معارفه علی عباسپور تهرانی فرد رئیس واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی با حضور حمید میرزاده و روسای دانشکده های این واحد دانشگاهی برگزار شد.

میرزاده در این مراسم به سوابق علمی، پژوهشی و اجرایی عباسپور اشاره کرد و گفت: با توجه به مشغله های بسیار زیاد و مسئولیت سنگین مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی از ابتدا نیز بنا نداشتم مسئولیت مدیریت واحد علوم و تحقیقات را عهده دار باشم البته تا زمانی که مدیری شایسته برای این واحد شاخص دانشگاه آزاد معرفی کنم.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی بر استفاده از نخبگان جوان و متخصص در این واحد تاکید کرد و اظهار داشت: انحصارگری برخی از گروه ها و عدم استفاده از نیروهای جوان و متخصص باعث خسران در مجموعه علمی دانشگاه آزاد اسلامی خواهد شد.

وی همچنین از امکان فعالیت واحدهای آموزشی استان تهران و علوم تحقیقات در روزهای پنجشنبه خبر داد.

علی عباسپور به مشکلات ناشی از توقف پروژه های عمرانی واحد علوم و تحقیقات در یک سال و نیم گذشته اشاره کرد و با بیان این که راه اندازی مجدد پروژه های عمرانی نیازمند انرژی مضاعف تری است، گفت: با حمایت رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و راه اندازی مجدد پروژه های عمرانی این واحد، مشکل فضای آموزشی دانشگاه تا پایان اسفند ماه سال جاری برطرف خواهد شد.

سرپرست واحد علوم و تحقیقات نیز از فعالیت بخش آموزشی واحد علوم و تحقیقات به منظور رفاه دانشجویان و اساتید در روزهای پنجشنبه خبر داد و گفت: جذب اعضای هیات علمی متخصص، نخبه و جوان از مهمترین برنامه های این واحد به شمار می رود تا این واحد پرچمدار علم و دانش در کشور و منطقه محسوب شود.