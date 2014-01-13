600 میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای تکمیل ساخت پروژه فاضلاب صنعتی رشت/ لزوم جذب منابع از سوی مسئولان

جبار کوچکی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تکمیل ساخت این پروژه از مطالبات به حق مردم است.

وی همچنین با بیان اینکه ساخت این پروژه با اعتبارات دولتی سال ها بطول می انجامد، اظهارداشت: با این میزان تسهیلات می توان پروژه فاضلاب را تکمیل کرد.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه روند ساخت سد پلرود شهرستان رودسر بسیار کند است، گفت: این سد از سوی قرارگاه خاتم در حال احداث بوده و نیاز به اعتبارات بیشتری دارد.

وی در ادامه روند پیشرفت فیزیکی سد پلرود را 30 درصد اعلام کرد و افزود: این سد نقش مهمی در شکوفایی کشاورزی منطقه دارد.

کوچکی نژاد با تصریح اینکه قدمت سد شفارود به قدمت انقلاب اسلامی می رسد، اظهارداشت: این سد نیز باید بصورت فاینانس به مرحله اجرا در آید در غیر این صورت منابع کشور برای ساخت این پروژه پاسخگو نیست.

وی گفت: علاوه بر بودجه عادی دولت ( جاری) منابع دیگری همچون فاینانس، وام، فروش اموال اضافی، اوراق مشارکت، سهام، صندوق توسعه ملی غیره می توان به پروژه های عمرانی تزریق و باعث رشد و توسعه در استان شد.

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی افزود: بررسی ردیف های بودجه سال گذشته نشان می دهد متاسفانه دستگاه های اجرایی گیلان در این بخش نتوانسته اند منابع جذب کنند.

وی همچنین با بیان اینکه گزارش دیوان محاسبات بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی است، اظهارداشت: لازمه بهره مندی بیشتر از این منابع ایجاد بسترهای مناسب از سوی مسئولان اجرایی در استان است.