  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۳ دی ۱۳۹۲، ۹:۱۱

استاندار کرمانشاه خواستار برپایی جشن های دهه فجر با رویکرد مردم محوری شد

استاندار کرمانشاه خواستار برپایی جشن های دهه فجر با رویکرد مردم محوری شد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: استاندار کرمانشاه با تاکید بر اینکه جشن های دهه فجر باید از حالت دستوری و اداری خارج شود، خواستار برگزاری این جشن ها با رویکرد مردم محوری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی صبح دوشنبه در نشست هماهنگی مراسم سالروز پیروزی انقلاب اسلامی که در سالن جلسات استانداری کرمانشاه برگزار شد،اظهار داشت: انقلاب اسلامی طلیعه فجر و دمیدن خورشید بود و ملت ستم کشیده ایران را از بند اسارت و وابستگی رهاند.

وی افزود: انقلاب اسلامی کرامتی دوباره به مردم داد و آنچنان بساط دشمنان اسلام و قرآن را در هم پیپچید که بزگترین حامیان رژیم شاهنشاهی نیز نتوانستند کاری از پیش ببرند.

رضایی در ادامه و با بیان اینکه صداقت و اعتماد به مردم اصلی ترین شاخصه حضرت امام (ره) بود، خاطرنشان کرد: همین دو خصیصه بسیار به ایشان کمک کرد تا توانست این بار امانت را سالم به سرمنزل مقصود رسانده و شرق و غرب را زیر پا بگذارند.

وی افزود: بنابراین امروز ما مسئولین نیز باید با تاسی از حضرت امام(ره) باید در مقابل مردم صداقت داشته باشیم و با اعتماد به آن ها شرایط بهتری را برای کشور رقم بزنیم.

استاندار کرمانشاه در ادامه برگزاری جشن های باشکوه دهه فجر را مورد تاکید قرار داد و گفت: بهتر است این جشن ها و برنامه های گرامیداشت با رویکرد مردم محوری انجام شود به این معنا که خود مردم زمام امور را به دست گرفته و در اماکنی نظیر دانشگاه ها و مدارس، مساجد و نقاط دیگر خود آن ها برگزار کننده این جشن ها باشند.

رضایی یادآور شد: جشن های پیروزی انقلاب اسلامی نشانگر اقتدار و عظمت آن است و باید به نحو احسن در سطح استان برگزار شود.

برپایی صبحگاه مشترک در یکی از پادگان های سپاه استان، غبار روبی و عطر افشانی مزار شهدا، ارائه خدمات رایگان پزشکی در میادین اصلی شهرهای استان، توزیع دو هزار جهیزیه و اعطای سند مسکن مهر به 600 خانواده تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) در استان، برگزاری جشنواره موسیقی فجر با حضور هفت گروه موسیقی داخلی و خارجی و برگزاری تئاتر خیابانی به مدت یک هفته از موضوعاتی بود که برای اجرا در ایام الله دهه فجر مورد موافقت حاضران قرار گرفت.

کد مطلب 2213297

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها