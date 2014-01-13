اعتراض نسبت به روش برگزاری جشنواره فیلم فجر استانی/ شیراز آماده برگزاری جشنواره

احمد همتی در گفتگو با خبرنگار مهر جایگاه برخی فیلم های خاص را از این موضوع جدا دانست و خاطرنشان کرد: وقتی فیلمی مانند "دربند" که در جشنواره فیلم فجر هم حضور داشته، در یک نوبت نمایش، کمتر از 50 نفر تماشاگر در شیراز دارد چگونه می تواند پنج میلیون تومان فروش بکند.

همتی تاکید کرد: ما پیشنهادمان این بود که از فروش سینماهای جشنواره 80 درصد برای تهیه کننده در نظر گرفته شود تا ما نیز پول سینما را بدهیم و به این صورت آنچه که فروش فیلم بود برای تهیه کننده در نظر گرفته شود.

وی خواستار در نظر گرفته شدن پیشنهاد فوق از سوی ستاد برگزاری جشنواره فیلم فجر شد و گفت: هنوز پاسخ رسمی در این باره به ما ابلاغ نشده است.

مدیر ارشاد فارس برگزاری جشنواره ی فیلم فجر یا نمایشگاه کتاب استانی را به عنوان برنامه های فرهنگی کلان موضوعی ضروری عنوان کرد و افزود: بالاخره کار فرهنگی ضرورت دارد، اما باید سعی کنیم به گونه ای برگزار کنیم که توجیه اقتصادی هم داشته باشد چون به هرحال امروز اقتصاد هنر هم مهم است و کسی که کار فرهنگی می کند باید برایش مقرون به صرفه هم باشد، از این رو آنجا هم باید به گونه ای برنامه ریزی شود که هم مردم دسترسی به فیلم های تازه داشته باشند و هم برای ادارات کل ارشاد همراه با هزینه ای نباشد که از عهده اش بر نیایند.

وی پیوست فرهنگی جشنواره فیلم فجر برای استان فارس را ارتباط با تازه های سینمای ایران دانست و گفت: نقد این فیلم ها و انگیزه رقابت میان تهیه کنندگان و کارگردانان سینما و رقبت کارگردانان بومی برای اینکه خود را به سطح کشوری برسانند و خودبه خود حال و هوای استان را هنری کردن از برکات این رویداد است، اما نباید به گونه ای باشد که بر استان هم تهیه اعتبار آن ثقیل باشد.