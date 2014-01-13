محمود احمدی در گفتگو با مهر با اعلام اینکه بانک مرکزی اسکناس جدیدی را برای شب عید روانه بازار نخواهد کرد، افزود: البته این بانک طرح هایی را برای اسکناس های جدید 20 و 50 هزار تومانی تهیه و ارائه کرده است.

دبیرکل بانک مرکزی ادامه داد: اما با توجه به اینکه به احتمال بسیار زیاد انتشار ایران چک 50 و 100 هزار تومانی در بودجه سال 93 تائید خواهد شد، اسکناس های درشت بانک مرکزی منتشر نخواهد شد.

وی در مورد ورود اسکناس نو به بازار ر پایان سال گفت: فعلا برنامه بانک مرکزی تا پایان سال جاری توزیع همان اسکناس های موجود در بازار است.

طراحی اسکناس‌های درشت تر در 50 سوژه مختلف در بانک مرکزی انجام شده و به گفته مقامات بانک مرکزی، چنانچه قرار باشد که اسکناس درشتی وارد بازار شود، در ابتدا اسکناس درشت 20 هزار تومانی و سپس 50 هزار تومانی خواهد بود.

در حال حاضر حدود 60 تا 70 درصد مبادلات پولی کشور با ایران چک 50 هزار تومانی صورت می گیرد و در حالی که سهم آن در ترکیب پولی (فیزیکی) 4 تا 5 درصد از 8 میلیارد اسکناس است.