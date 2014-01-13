۲۳ دی ۱۳۹۲، ۹:۳۸

دبیرکل بانک مرکزی به مهر اعلام کرد:

اسکناس جدید برای شب عید نداریم/ ادامه توزیع اسکناس‌های موجود

دبیرکل بانک مرکزی با اعلام اینکه برای شب عید این بانک اسکناس جدیدی را روانه بازار نخواهد کرد، از برنامه ادامه توزیع اسکناس‌های موجود تا پایان سال جاری خبرداد.

محمود احمدی در گفتگو با مهر با اعلام اینکه بانک مرکزی اسکناس جدیدی را برای شب عید روانه بازار نخواهد کرد، افزود: البته این بانک طرح هایی را برای اسکناس های جدید 20 و 50 هزار تومانی تهیه و ارائه کرده است. 

دبیرکل بانک مرکزی ادامه داد: اما با توجه به اینکه به احتمال بسیار زیاد انتشار ایران چک 50 و 100 هزار تومانی در بودجه سال 93 تائید خواهد شد، اسکناس های درشت بانک مرکزی منتشر نخواهد شد. 

وی در مورد ورود اسکناس نو به بازار ر پایان سال گفت: فعلا برنامه بانک مرکزی تا پایان سال جاری توزیع همان اسکناس های موجود در بازار است.

طراحی اسکناس‌های درشت تر در 50 سوژه مختلف در بانک مرکزی انجام شده و به گفته مقامات بانک مرکزی، چنانچه قرار باشد که اسکناس درشتی وارد بازار شود، در ابتدا اسکناس درشت 20 هزار تومانی و سپس 50 هزار تومانی خواهد بود. 

در حال حاضر حدود 60 تا 70 درصد مبادلات پولی کشور با ایران چک 50 هزار تومانی صورت می گیرد و در حالی که سهم آن در ترکیب پولی (فیزیکی) 4 تا 5 درصد از 8 میلیارد اسکناس است.

