بدهي 80 ميليارد توماني اداره راه مازندران به پيمانكاران

به گزارش خبرنگار مهر، علي اسد یکشنبه شب در حاشیه در جلسه هم انديشي و بررسي مشكلات روستاي پائين گنج افروز اظهار داشت: اداره راه مازندران 80 ميليارد تومان به پيمانكاران خود بدهكار بوده كه در اجرا پروژه هاي بابل نيزهفت ميليارد تومان به پيمانكاران بدهكاراست.

وي با اشاره به اينكه در سال 91 و 92 حدود 40 كيلومتر از راه روستايي آسفالت شده است افزود:گرچه پيمانكاران در پروژه هاي آمل ،بابل وجاده شهيد صالحي وديگر محورها مشغول فعاليت هستند اما اين اقدامات رضايت بخش نبوده زيرا ناشي از حجم بدهكاري به پيمانكاران است.

اسد متذكر شد: براي حل مشكل از محل سهام پيگير رفع مشكلات هستيم كه در مرحله نخست حسابرسان سازمان حسابرسي كشورمشغول بررسي مطالبات پيمانكاران هستند.

وي اذعان داشت: در شهرستان بابل هفت هزارو 70 متر راه روستائي داريم كه 14 درصد نسبت به كل استان است.

اسد بيان داشت: در شهرستان بابل 609 كيلومتر از راه روستايي آسفالت شده كه شامل 58 درصد بوده كه نسبت به متوسط استاني كه 53 درصد است بالاترمي باشد.

اين مسئول اظهارداشت: در سال جاري حدود 40 پروژه با هزينه اي بالغ بر دو هزار و800 ميليارد تومان در دست اجرا داريم كه هنوز ميزان تخصيص آن مشخص نشده است.

مديركل راه مازندران تصريح كرد: براي راه روستائي 50 خانوار برنامه ريزي شده و پيمانكار مشخص است كه اميدواريم درسال اعتباري 92 و93 مشكلات مرتفع شود.

وي با اشاره به اينكه با خودياري اهالي ودهياران روكش آسفالت روستائي سريعتر انجام خواهد گرفت افزود: در وزارت راه فرصتي مهيا شده كه با مشاركت دهياران واهالي خودياري روكش آسفالتي كه وضعيت مناسبي ندارند به كمك دهياري انجام گيرد.

وي خاطرنشان كرد: دراين طرح 55 درصد هزينه توسط وزارت راه و45 درصد هزينه با خودياري اهالي انجام مي گيرد كه تاكنون 100 كيلومتر اعلام آمادگي كردند كه اميدواريم نهضت آسفالت را در بخش روستايي شاهد باشيم.