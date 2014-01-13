ایلام استانی که تنها 41 کیلومتر بزرگراه دارد/ لزوم توجه مسئولان به توسعه راه های غرب کشور

به گزارش خبرنگار مهر، امروزه برای پیشرفت هر کشور راه ها یکی از موضوعات بسیار مهم وحیاتی محسوب می شوند چرا که استاندارد بودن راه ها مزایایی بسیار فراوان از لحاظ ، اقتصادی، اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی و...در پی دارد راه هایی که متاسفانه در کشور ما هنوز تا رسیدن به استاندارد لازم فاصله زیادی دارند وهمین امر باعث شده که در کشور ما سالیانه بر اثر حوادث رانندگی به خاطر استاندارد نبودن جاده های کشور خسارات جبران ناپذیرانسانی و...اتفاق بیفتد.

همین باعث شده که در بعضی از استانهای کشور برای رسیدن به نقطه حداقلی ایده ال اقداماتی صورت گیرد اقدماتی که شاید هنوز هم به خاطر فاصله با استانداردهای لازم اتفاقات وخسارات هایی به همراه دارد اما در این بین استانهایی وجود دارند که از لحاظ راه هنوز با مشکلات فراوانی روبرو هستند.

استان ایلام یکی از استانهایی است که در بحث راه ها مشکلات عدیده ای دارد مشکلاتی که شاید با نوشتن این چند سطر قابل بیان نباشد چراکه گفتن از راه های استان ایلام همانند پیچ های تند وخطر ناکش بسیار دشوار است.

استانی که متاسفانه در بحث راه های آن تاکنون اقدامات موثر صورت نگرفته است و عدم توجه دولتها به راه های استان ایلام باعث شده مشکلات عدیده ای برای اقتصاد، پیشرفت، بیکاری، فقر و.... به عنوان ارمغان دولتها به یادگار بماند و مهر محرومیت در پیشانی استان ایلام ماندگار شود.

مهری که هر کدام از دولتهای پیشین برای برداشتن آن با شعار و وعده برای مردم آن خط رشد و توسعه ترسیم می کردند خط هایی که فقط فقط بر روی کاغذ های که اکنون بایگانی شده اند به یادگار مانده اند و راه های پرپیچ خم و کم عرض استان ایلام مانده اند و خانواده هایی که جگر گوشه شان را ازدست می دهند.

امروز مرز مهران فرصت بسیار طلایی است برای برون رفت استان ایلام از بن بست اقتصادی چرا که مرز بين المللي مهران باعث شده که روزانه علاوه بر ترانزیت کالا به عنوان دروازه زائران عتبات تبدیل شود.

اين در حالی است که جاده دسترسی به شهرستان مهران چه از سمت ایلام و چه از سمت دهلران داراي مشکلات فراوانی از جمله پیچ های تند و غیر استاندارد است و همین امر باعث شده در این مسیر روزانه اتفاقات تلخی رخ دهد و خیلی از هم وطن ها جان خود را از دست دهند و خسارت هاي جاني و مالي بسيار جبران ناپذیری به جا بگذارد.

کل راه های استان ایلام 3606 کیلومتر است

عبدالله بهادری مدیر کل راه مسکن و شهرسازی استان ایلام در گفتگو با مهر گفت: استان ایلام به خاطر موقعیت خاص جغرافیایی و مرزی، نزدیک ترین و امن ترین مرز جهت تردد زوار عتبات عالیات محسوب می شود.

وی اظهار داشت: باتوجه به این ویژگی پروژه های را ه وشهرسازی در این استان از اهمیت وحساسیت خاصی بر خوردار است.

وی عنوان کرد: متاسفانه ظلم وبی عدالتی در قبل از انقلاب اسلامی و درگیر شدن نیروهای راهداری وراهسازی در جنگ تحمیلی هشت ساله، مانعی برای توسعه زیر ساختها ی حمل و نقل استان تا سالهای گذشته بوده است.

وی افزود: یکی دیگر از مشکلاتی که باعث شده در بحث راه مشکلات عدیده ای داشته باشیم کوهستانی بودن راه های استان است و همین امر باعث شده هر کیلومتر راه سازی در استان به طور میانگین یک و نیم میلیارد تومان یعنی چندین برابر استانهای دیگر برآورد می شود.

بهادری گفت: خوشبختانه در سالیان اخیر پروژه های مهم وموثری در حوزه حمل ونقل استان به بهره برداری رسیده که این امر باعث شده تحول عظیمی در زمینه را ه های استان به وجود بیاید.

مدیر کل راه وشهرسازی استان ایلام گفت: در سالهای اخیر اعتبارات خوبی در حوزه راه وشهرسازی استان هزینه شده است.

وی افزود: در استان ایلام بیش از 41 کیلومتر بزرگراه ، 635 کیلومتر را ه اصلی ، 890 کیلومتر راه فرعی و یک هزار و 30 کیلومتر راه روستایی در استان احداث و آسفالت شده است.

بهادری تصریح کرد: در حال حاضر 240 کیلومتر انواع را هها در استان ایلام در حال اجراست که علاوه بر این راهها 10 دستگاه تونل با طول بیش ازپنج کیلومتر در حال اجرا است.

وی بیان داشت: در استان ایلام بیش از شش هزار دستگاه پل بزرگ و کوچک در طول راه های ارتباطی استان وجود دارد که این امر نشان دهنده حجم، وسعت وشرایط خاص فعالیتهای راهسازی و راهداری دراستان است.

مدیر کل راه وشهرسازی استان ایلام گفت: یکی از پروژه های مهم راهسازی استان بهسازی محور ایلام- صالح آباد –مهران –دهلران اندیمشک به طول 304ک یلومتر است که در سنوات گذشته 81کیلومتر این پروژه احداث وبهسازی شده است.



وی گفت: در حال حاضر بهسازی 25 کیلومتر دیگر این پروژه در هفت قطعه در حال اجرا است.

بهادری عنوان کرد: تکمیل این پروژه باعث تسهیل در را ارتباطی استان ایلام به خوزستان و کشور عراق در بحث ترانزیت کالا، ترددزوار و کاهش سوخت و استهلاک وسایل نقلیه می شود.

این مقام مسئول بیان داشت: یکی از مهمترین پروژهای در دست اجرا راه و شهرسازی استان بهسازی محور ایلام ایوان وقلاجه است که طول این مسیر 75کیلومتر است که این پروژه در دست اجرا است.



وی عنوان کرد: تاکنون 25 کیلومتر از این مسیر و یک و نیم کیلومتر تونل بهسازی و احداث شده است که در حال حاضر احداث و بهسازی 10کیلومتر راه و دو و نیم کیلومتر تونل نیز هم اکنون در دست اقدام است.

بهادری افزود: احداث بزرگراه مهران - مرزعراق با پیشرفت فیزیکی 70درصد وچهار بانده کردن 24کیلومتر از مسیر ایلام –حمیل با پیشرفت فیزیکی مناسب در حال اجر وساخت است.

وی یادآور شد: تعداد 20 گردنه به طول 231 کیلومتر در استان ایلام وجود دارد که 104 کیلومتر از این میزان برفگیر است.

......................................



گزارش: مجتبی کاور