چوب فقر بر سر فرهنگ و هنر مازندران/ یک نمایشگاه و هزار دغدغه

به گزارش خبرنگار مهر، بزرگترین رویداد فرهنگی مازندران 14 بهمن ماه امسال کلید می خورد و نبود نمایشگاه دائمی فرهنگی و نمایشگاهی از جمله دغدغه های متولیان امر برای برپایی این رخداد فرهنگی است.

پایین بودن شمار کتابخانه های عمومی از یکسو و توزیع ناعادلانه آن از سوی دیگر، کمبود سرانه فضای فرهنگی و کتابخانه ای و مهمتر از همه نداشتن نمایشگاه دائمی فرهنگی از مشکلات فراروی بخش فرهنگ و ادب در نگارستان علم و دانش ایران به شمار می رود.

در حالی سالانه حدود نیم میلیون نفر از نمایشگاه کتاب مازندران دیدن می کنند، نامناسب بودن مکان برپایی نمایشگاه و نداشتن یک مکان و نمایشگاه مجهز و مستقل در مرکز استان از چالش های پیش رو است.

حضور 400ناشر برتر کشور در نمایشگاه کتاب ساری



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مازندران با بیان اینکه مازندران از وجود محل دائمی نمایشگاه فرهنگی بی بهره است گفت: فرهنگ سازی حوزه برپائی نمایشگاه کتاب متعلق به همه دستگاهها و رسانه ها است.



عباسعلی ابراهیمی به اشارiه به اینکه نمایشگاه کتاب ساری از 14 بهمن ماه امسال شروع می شود، افزود: این نمایشگاه با حضور 400ناشر برتر کشور و با بیش از 40هزار عنوان کتاب در ساری برگزار می شود.







چوب نداشتن نمایشگاه را می خوریم

وی در ادامه با بیان این مطلب که زمان برپائی نمایشگاه در فصل زمستان است ونیاز به گرم کردن فضا با امکانات کم رادارد گفت: چوب فقر نداشتن یک نمایشگاه در خور شان را می کشیم و انتظار داریم در جلسات شورای اداری به مدیران عنوان شود که در نمایشگاه حضور یابند.



مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی استان مازندران خاطرنشان کرد: اصحاب رسانه و صدا و سیما نیز در این حوزه اطلاع رسانی کند چرا که فرهنگ سازی این خدمت متعلق به همه عزیزان دستگاهها و اصحاب رسانه و صدا و سیما می باشد.



ابراهیمی، در رابطه با ارائه بن خرید به فرهنگیان و دانش آموزان اظهار کرد: با حسابی که کردیم اگر 450 میلیون تومان اصل نشر باشد سهمی که 20 درصد آن را بایداز سوی ارشاد پرداخت شود بایستی 80 میلیون تومان در این رابطه پرداخت کنیم.



وی افزود: تنها قول 50میلیون تومان به ما داده شد که با توجه به تمام هزینه های نمایشگاه و ارائه بن کتاب به ناشر در این زمینه اعتبارات جوابگو نمی باشد.



مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی استان مازندران اظهار داشت: هدف از برپایی نمایشگاه فقط فروش کتاب نیست، بلکه گسترش فرهنگ مطالعه در میان مردم است.

استفاده از ظرفیت بانوان توانمند استان در نمایشگاه کتاب ساری



مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران با بیان اینکه امور بانوان و خانواده استانداری در نظر دارد نمایشگاه کتاب و پوشش ایرانی- سنتی را برگزار نماید به جهت همپوشانی با نمایشگاه کتاب و تداخل زمانی خواستار اختصاص غرفه های به این حوزه شد تا از ظرفیت بانوان توانمند استان در نمایشگاه کتاب ساری استفاده شود.





مریم جمشیدی با بیان اینکه قرار بود در حوزه زنان و خانواده نمایشگاهی داشته باشیم اظهار داشت: به جهت همپوشانی این نمایشگاه با نمایشگاه کتاب و تداخل زمانی می خواهیم نمایشگاه کتاب و پوشش ایرانی سنتی در این نمایشگاه گنجانده شود.



وی افزود: پیشنهاد داریم کتابهای حوزه خانواده بیشتر باشد و نیز غرفه هائی مدنظر ما می باشد که خواستار برپائی این غرفه ها هستیم.



مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران گفت: اگر در نمایشگاهی فضائی وجود داشته باشد ازحضور ظرفیت زنان و بانوان توانمند نیز در نمایشگاه استفاده می کنیم.



جمشیدی با بیان اینکه اگر قرار است جهت تامین غذای روزهای برپائی نمایشگاه با آشپزخانه مرکزی یا رستورانی هماهنگ شود امور بانوان استانداری مازندران می تواند با کمک زنان توانمند استان مواد غذائی سالم در اختیار غرفه داران و شرکت کنندگان و بازدیدکنندگان قرار دهد.



مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران خاطرنشان کرد:در بحث محصولات فرهنگی تصمیم داریم یکی دو غرفه را با محصولات زیبا و شکیل در کنار نمایشگاه به جشن تکلیف اختصاص دهیم.



جمشیدی،3غرفه پیشنهادی دیگر این حوزه را مربوط به پوشش سنتی مازندرانی عنوان نمود و بیان داشت:یکی دو غرفه دیگر نیز به هنر باتیک (طراحی و نقاشی روی پارچه) اختصاص می یابد.

نمایشگاه دائمی فرهنگ راه اندازی شود

مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران خواستار تاسیس نمایشگاه دائمی فرهنگ در استان شد و گفت: این اقدام یکی از کارهای ماندگار و باقیات الصالحات می شود اگرچه مستلزم واگذاری زمین و هزینه هایی است.





محمد اسماعیل امامزاده اظهار داشت: با رفع این مشکل نمایشگاه در زمان برگزاری از لحاظ مکان اینقدر دچار حیرت نمی شود.



وی در ادامه بر تاثیر گذاری کتاب بر فرهنگ به منویات مقام معظم رهبری در این حوزه اشاره کرد و گفت: بنابر منویات رهبری اگر نظام اسلامی در حوزه فرهنگی به خصوص کتاب به وظیفه خود عمل کند به کل اهداف نظام اسلامی دست یافته ایم.

لزوم حضور پررنگتر ناشرین دانشگاهی



مدیرکل کانون پرورشی کودکان و نوجوانان استان مازندران بر لزوم حضور پررنگتر ناشرین دانشگاهی معروف جهت ارائه تازه های نشر تاکید کرد.



قاسم عزیززاده گرجی خواستار ایجاد غرفه هائی از کتابهای پرخواننده و نیز غرفه های نقد و بررسی کتاب شد.



عزیززاده گرجی وجود غرفه های با هدف مشاوره در حوزه کودک ، نوجوان و بزرگسال را در نمایشگاه ضروری دانست و عنوان کرد: گاهی نیاز به مشاوره غیر کتاب می باشد .



وی با بیان اینکه اگرچه در سالهای قبل ناشرین دانشگاهی در نمایشگاه حضور داشتند خواستار حضور پررنگ تر ناشرین دانشگاهی با تازه های نشردر نمایشگاه امسال شد.



مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان مازندران بیان داشت: خود کانون به جهت تولیدات مفیدی که در حوزه کودک و نوجوان دارد می خواهم در نمایشگاه کتاب امسال غرفه های فروش با وسعت بیشتر و جای مناسب در اختیار کانون قرار گیرد.



عزیززاده گرجی با بیان اینکه کتابهای خریداری شده از سوی کانون و کتابخانه های عمومی استان قرار است در کتابخانه های این دو اداره نگهداری شود ابراز داشت: کانون و کتابخانه های عمومی استان بایستی با نگاه ویژه توسط ارشاد دیده شود.



طرح سوال پیامکی در نمایشگاه کتاب



احمد مظفری مدیرکل روابط عمومی استانداری مازندران نیز بیان اینکه اگرچه پخش مستقیم روزهای برپائی نمایشگاه توسط صدا و سیما مقدور نیست اظهار داشت: تهیه گزارش از بازدیکنندگان ، غرفه داران و نیز ناشران نیز در طول روز می تواند خلاهای موجود در نمایشگاه را پر کند.



وی افزود: با توجه به شعار امسال مقام معظم رهبری در خصوص حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی پیشنهاد می کنم غرفه ای با موضوع حماسه سیاسی و اقتصادی تدارک دیده شود.



مدیرکل روابط عمومی استانداری مازندران یک از پیشنهادهای خود را طرح سوال پیامکی برای بازدیدکنندگان عنوان نمود و گفت: این سوال با ذکر کتاب منبع سوال و اینکه در کدام غرفه این کتاب موجود است مطرح می شود تا افراد علاوه بر شرکت در مسابقه با نام و محتوای آن کتاب آشنا می شوند.