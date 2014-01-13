رسانه‌ ها در افزايش احساس امنيت نقش مهم و موثري دارند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کامرانی صالح پیش از ظهر دوشنبه در مصاحبه با خبرنگاران افزود: به یقین موضوع احساس امنيت از موضوع امنيت بسيار مهمتر است و در اين زمينه بايد رسانه‌ ها، پليس، دستگاه‌ هاي فرهنگي و اجتماعي اقدامات لازم براي افزايش احساس امنيت در استان انجام دهند.

وی در ادامه با بیان اینکه حفظ سلامت، امنيت نسل جوان و مهيا کردن زمينه پيشرفت تحصيل از ضروري ترين وظايف دست اندر كاران جامعه است، اظهار داشت: وقتي فضاي لازم براي پيشرفت، تحصيل و تخليه هيجانات براي جوان وجود داشته باشد، احتمال به خطر افتادنش بعيد است.

جانشین پلیس گیلان مشاوره، راهنمايي و رسيدگي به موقع خواسته هاي جوانان را از ديگر بستر هاي پيشرفت دانش آموز و جوان اعلام كرد و گفت: مشاركت اوليا، مربيان و مسئولان فرهنگي براي تامين امنيت رواني و رفع دغدغه هاي دانش آموزي و جوان از اهم نياز هاي روز است.

وی همچنین جوانان را موتور محركه جامعه دانست و اذعان داشت: با توجه و آموزش قشر جوان مي توانيم تحرك و پيشرفت بيشتر جامعه را به همراه داشته باشيم.

صالح در ادامه وقوع انقلاب اسلامي، دفاع مقدس هشت ساله، استمرار دفاع از آرمان هاي انقلاب اسلامي و همچنين مقاومت در مقابل استكبار را ناشي از نگرش بلند، دقيق و همچنين خدانگري ملت و جوان ايراني ناميد و بيان داشت: سياست مادي گري و منافع طلبي غرب به دلیل اينكه آرمان هاي انقلاب اسلامي را متضاد با سياست هاي خود مي بيند به طرق مختلف اعم از توسل به ترور يا انحراف اخلاقي و بي بند و باري قصد تغيير مسير متعالي ملت ايران را دارند.

وي با بيان اينكه اقلام مكشوفه تجهيزات دريافتي هجمه هاي دشمن بیانگر اینکه آنان در صدد تخريب چه گروه سني در جامعه هستند، تصريح كرد: حصول ارتقاي امنيت در گرو شناخت به موقع و احساس خطر دشمن است.

جانشين فرماندهي انتظامي گيلان هجمه هاي دشمن را هنرمندانه خواند و بيان داشت: براي مقابله با دشمن ابتدا بايد ضعف هاي نسل جوان و دانش آموزان را به خوبي شناخت و سپس بايد آگاهانه و هنرمندانه به مصاف دشمن رفت.

وی تصريح كرد: مشاهده هر انحرافي در جامعه بايد زنگ خطري براي همه باشد زيرا عدم توجه به انحراف در جامعه موجب شيوع انحراف در افراد مستعد شده و آنگاه جمع آوري و درمانش هزينه بيشتر را به دنبال خواهد داشت.

كامراني صالح در ادامه پليس را يار و ياور دانش آموز، معلم، اوليا و جامعه خواند و از همه مردم استان خواست در صورت علم و اطلاع از هر گونه ناهنجاري مراتب را به مركز فوريت هاي پليسي 110 اطلاع دهند.

کشف 5 كيلو هروئين در رشت

وی همچنین از کشف پنج كيلوگرم مواد مخدر در رشت خبر داد و افزود: ماموران عملیات ویژه پليس مبارزه با مواد مخدر استان در مبارزه بی امان با قاچاقچیان مواد مخدر و در پی بررسی اخبار مکتسبه مبنی بر فعالیت يك نفر قاچاقچی به هویت معلوم در امر تهیه و توزیع مواد مخدر در سطح استان است.

جانشين فرماندهي انتظامي گيلان اظهارداشت: پس از تعقيب و مراقبت و اقدامات اطلاعاتی از انتقال مقدار قابل توجهی مواد مخدر از سوی يك نفر اهل گيلان ساكن يكي از استان هاي همجوار كه مواد مخدر را در يك ساك برنج 10 كيلويي جاسازی و در قالب مسافر اتوبوس وارد استان می شود، شدند.

وي در ادامه بيان داشت: اتوبوس حامل اين توزيع كننده پس از ورود به استان متوقف و نامبرده در حاليكه ساك حاوي مواد مخدر را زير پاي خود قرار داده بوده دستگير و جهت بازجويي به پليس مبارزه با مواد مخدر استان اعزام شد.

صالح افزود: در بازجويي هاي از متهم و با اعترافات وي، فرد خريدار مواد مخدر كه در شهرستان رشت ساكن بوده نيز دستگير شد.

وی تصریح کرد: در اين عمليات پنج كيلوگرم هروئين كشف و دو نفر از قاچاقچيان دستگير كه پس از تشكيل پرونده تحويل مقامات قضايي شدند.

رعايت توصيه هاي پليس، ارتقاي امنيت پايانه هاي فروشگاهي

جانشين فرماندهي انتظامي گيلان در ادامه از بانك ها و شركت هاي ارائه دهنده خدمات پرداخت الكترونيك (دستگاه هاي خودپرداز) خواست با رعايت توصيه هاي پليس، به ارتقا امنيت پايانه هاي فروشگاهي كمك كنند.

وی اذعان داشت: با رعایت نکات ایمنی از سوی بانک ها و شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت الكترونيك (دستگاه های خودپرداز) مي توان از انواع مخاطرات مرتبط با پايانه فروشگاهي پيشگيري كرد.

صالح همچنین از تمام بانک ها و شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت الكترونيك و دارندگان (دستگاه های کارتخوان) خواست با رعايت و توجه به هشدارهاي پليس در راه مبارزه با جرائم سايبري، پليس را ياري رسانند.

پلمپ 12 واحد صنفي متخلف در آستارا

وی از پلمپ 12 واحد صنفي متخلف در آستارا خبر داد و افزود: ماموران اداره نظارت بر اماكن عمومي اين فرماندهي با همکاري مسئولان اتحاديه هاي صنفي از تعداد 60 واحد صنفي در رسته هاي مختلف به صورت محسوس در سطح این شهر را مورد بازديد قرار دادند.

جانشين فرماندهي انتظامي گيلان اظهارداشت: در اين زمینه 12 واحد صنفي متخلف به دليل عدم رعايت مقررات انتظامي و صنفي از قبیل پنج واحد صنفي به دلیل داشتن مقادير زيادي سي دي غير مجاز و مبتذل (740 حلقه)، چهار واحد صنفي به دلیل داشتن 519 ثوب البسه منقوش به تصاوير مبتذل، سه واحد صنفي به دلیل داشتن 45 قطعه پوستر و 28 جلد مجله تصاوير و علائم منقوش به تصاوير مبتذل كشف و در اين راستا علاوه بر پلمپ واحدهاي صنفي، براي صاحبان صنوف مزبور پرونده قضايي تشكيل و به دستگاه قضايي معرفي شدند.

وی همچنین از واحدهاي صنفي در خصوص رعايت شئونات اسلامي و آئين نامه ابلاغي اداره اماكن دعوت و از شهروندان خواست در صورت مواجهه با هرگونه تخلفات صنفي موارد را به مركز فوريت هاي پليسي 110 گزارش تا در اين خصوص اقدام شود.

کشف 45 كيلوگرم ترياك در رشت

صالح از کشف 45 كيلو گرم مواد مخدر در رشت خبر داد و گفت: ماموران عملیات ویژه پليس مبارزه با مواد مخدر استان در مبارزه بی امان با قاچاقچیان مواد مخدر و در پی بررسی اخبار مکتسبه مبنی بر فعالیت دو نفر قاچاقچی به هویت معلوم، كه در امر تهیه و توزیع مواد مخدر در شهرستان صومعه سرا فعاليت دارند، مورد را در دستور كار خود قرار دادند.

وي افزود: پس از مراقبت و اقدامات اطلاعاتی از انتقال مقدار قابل توجهی مواد مخدر از سوی اين دو، از استاني ديگر مطلع شدند و پي بردند كه اين دو نفر قاچاقچي تحت تعقيب، مواد مخدر را در استان مورد نظر خريداري و در زير اتاق عقب يك دستگاه خودروي نيسان جاسازي، كه پس از يك مرحله عمليات مشترك با سربازان گمنام امام زمان (عج) در هنگام ورود به استان در محور قزوين - رشت در منطقه سروان شهر رشت گيلان متوقف و دستگير شدند.

جانشين فرماندهي انتظامي گيلان بیان داشت: در بازرسي از خودروي نيسان مقدار 45 كيلوگرم ترياك كشف و ضبط و هر دو نفر دستگير و پس از تشكيل پرونده تحويل مراجع قضايي و از آن طريق روانه زندان شدند.

وی در ادامه بر آمادگي كامل پليس مبارزه با مواد مخدر در راه مبارزه بي امان با سودگران مرگ تاكيد و از تمام مردم خواست در صورت مشاهد موارد ضمن تماس با مركز فوريتي 110 پلي ، يار و همراه پليس در اين مبارزه باشند.