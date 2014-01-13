لزوم استفاده از ظرفیت های خوزستان برای ایجاد آرامش در بنگاه های اقتصادی

هوشمند صفایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اگر حوزه روابط کار ما فعال باشد و کار را به هنگام علم و گسترده باشد در بنگاه های اقتصادی تاثیرگذار است.



وی افزود: حفظ اشتغال موجود در بنگاه های اقتصادی برای ما حائز اهمیت است چون از گسترش بیکاری جلوگیری می کند و یکی از راه های جلوگیری از بیکاری رسیدگی به پرونده های کاری است.



مدیر کل جدید تعاون،کار و رفاه اجتماعی خوزستان تصریح کرد: رسیدگی به پرونده های زیاد، نشان دهنده موفقیت نیست هر زمان پرونده ها به حداقل رسید در بنگاه های اقتصادی آرامش حکمفرما می شود و روابط کار تنظیم شده است.



صفایی با بیان اینکه هر زمان پرونده کمتر شده است در تنظیم روابط کار موفق بوده ایم، ادامه داد: از امکانات و ظرفیت های استان برای ایجاد آرامش در بنگاه های اقتصادی استفاده می کنیم.



وی عنوان کرد: باید تلاش کنیم تا با حضور مستمر در بنگاه های اقتصادی، مشکلات را شناسایی و پیش بینی کنیم تا خیال صاحبان صنایع و بنگاه ها راحت شود.



مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان اضافه کرد: با توجه و نگاه ویژه به اقتصاد و تعامل نزدیک با مقامات عالی استان آرامش بر استان حاکم می شود .



صفایی بیان کرد:در حوزه روابط کار اولویت حفظ اشتغال موجود است که باید به ان اهتمام داشته باشیم زیرا اشتغال مقوله ای فرابخشی است که همه در ایجاد ان نقش دارند.



وی با بیان این که بیکاری یکی از آسیب های بسیار جدی استان خوزستان است، گفت: بخش اعظم بزه های اجتماعی ناشی از بیکاری است. باید با ارائه طرح های زود بازده مشکل بیکاری را حل کنیم و حمایت از مشاغل خانگی یک از راهکارهای جلویگری از افزایش نزخ بیکاری است.



صفایی بیان کرد: با ایجاد تعاونی های جدید اشتغال در استان رونق می گیرد و در همین راستا بخشی از وظایف اداره تعاون به شرط پویایی و کارآمدی به تشکل های مرتبط مثل اتاق تعاون واگذار می شود.



وی افزود: 145هزار خانوار روستایی و عشایری مشمول عضویت در صندوق بیمه درمانی روستاییان هستند و 45 درصد جامعه روستایی یعنی 66 هزار نفر عضو صندوق بیمه درمانی روستاییان شدند.



مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان اذعان کرد: این صندوق تامین آرامش سلامت و معیشت روستاییان را در پیش خواهد گرفت.