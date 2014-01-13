۲۳ دی ۱۳۹۲، ۱۰:۱۷

عادل پور:

امکانات موجود جوابگوی خواسته های مردم مینوشهر نیست

خرمشهر - خبرگزاری مهر: امام جمعه مینوشهر گفت: امکانات ضعیف این شهر در حد پاسخگویی به نیازهای مردم نیست.

حجت الاسلام و المسلمین محمد جواد عادل پور شامگاه گذشته در مراسم معارفه شهردار جدید مینوشهر اظهار کرد: این تودیع و معارفه ها یک چیز را گوشزد می کند و آن این است که فرصت ها یکی پس از دیگری از می رود و وقت زود می گذرد.

وی افزود: باید به یاد داشته باشیم که قرار دادن این مسئولیت ها همگی خواست خداوند است و خداوند نیز از عملکردمان نسبت به مسئولیت خود سوال خواهد کرد.

امام جمعه مینوشهر عنوان کرد: آخر هر مسئولیت بهترین زمان برای تبریک گویی است نه اول مسئولیت و آنجا است که فرد با سربلندی از این مسئولیت خارج می شود.

عادل پور با اشاره به امکانات ضعیف مینوشهر افزود: این امکانات فعلی در مینوشهر جوابگوی خواسته های به حق مردم شهید پرور مینوشهر نیست و باید مسئولین آستین همت برای شکوفا کردن این منطقه بالا بزنند.

وی در پایان گفت: اینجانب برای شهردار جدید آقای سیاحی آرزوی موفقیت می کنم و از ایشان انتظار دارم تا در جهت پیشرفت مادی و معنوی این شهر اقدامات مثبتی را انجام دهد.

