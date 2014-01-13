محمود بهمنی در گفتگو با مهر در مورد توقف انتشار چک پول‌ها در زمان ریاست وی بر بانک مرکزی و احتمال انتشار آن در سال آینده براساس مصوبه مجلس در قانون بودجه سال 93 گفت: چک پول‌های 100 هزار تومانی بانک مرکزی چاپ شده و آماده توزیع است.

رئیس کل سابق بانک مرکزی با تاکید بر اینکه انتشار ایرن چک‌ها مشکلی را برای تورم ایجاد نمی کند، افزود: با توجه به اینکه معادل ایران چک‌هایی که توزیع می شود، اسکناس بلوکه می شود و در اصل حجم پول را تغییر نمی دهد، این امر تاثیری بر روی تورم ندارد.

وی افزایش سرعت مبادلات و کاهش هزینه چاپ اسکناس را از مزیت‌های انتشار چک پول‌ها ذکر و در مورد مخالفت رئیس مجلس و غیرقانونی دانستن انتشار چک پول توسط بانک مرکزی عنوان کرد: بانک مرکزی مصوبه انتشار چک پول‌ها را برای سال جاری از مجلس گرفته و برای سال آتی نیز اخذ خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: تا زمانی که بانک مرکزی اجازه انتشار درشت را نداشته باشد، انتشار ایران چک‌ها ایرادی ندارد.

پیش از این، محمود احمدی دبیر کل بانک مرکزی از احتمال ورود ایران چک‌های 100 هزار تومانی به بازار در سال 93 خبر داده بود.

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گفتگو از فاطمه محمدی