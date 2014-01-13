سفر به "دور دنيا در 15 دقيقه" با راديو دانش

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه "دور دنیا در 15 دقیقه" كه محصول گروه دانش و فرهنگ رادیو دانش است با سفر مجازی دو جهانگرد به کشورهای مختلف جهان، اطلاعاتی در زمینه جغرافیا، طبیعت و اماکن دیدنی و همچنین آداب و رسوم مناطق مختلف جهان به شنوندگان ارائه می دهد.

الهه بیات تهیه كننده این برنامه می گوید:‌ "دور دنیا در 15 دقیقه" با مباحث كارشناسی و مباحث مستند علمی تلاش می كند به سوالات مختلف مخاطبان درباره علم جغرافیا پاسخ دهد.

این برنامه روزهای یکشنبه، سه شنبه، پنج شنبه و جمعه ها ساعت 8:45 روی آنتن می رود.

رادیو دانش در تهران روی موج اف ام ردیف 91/5 و در استان البرز ردیف 91/3 مگاهرتز و همچنین در سراسر كشور از طریق دستگاههای مبدل دیجیتال (ست آپ باكس) قابل دریافت است.