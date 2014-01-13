رئيس بنياد شهيد: در هر شهر بايد ميدان "شهدا" داشته باشيم

به گزارش خبرگزاري مهر، حجت الاسلام محمد علي شهیدی از روند پیشرفت احداث مرکز فرهنگی، ورزشی و توانبخشی بقیة الله بازدید کرد. دراین بازدید شهیدی با اشاره به اهمیت این مرکز گفت: اداره این مرکز از اهمیت زیادی برخوردار است چرا که استفاده از این مکان برای ایثارگران است.
وی با تاکید بر استفاده از لوازم و امکانات مناسب در این مرکز با بهره گیری از منابع مالی مناسب گفت: پس از راه اندازی تا 2 یا 3 سال آینده ممکن است استفاده از امکانات این مرکز مشکلی ایجاد نکند اما به مرور زمان دستگاه ها و وسایل دچار فرسایش شده و بنابراین نیاز به بهینه سازی برای استفاده بهتر و مناسب تر از این وسایل است .
رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران ادامه داد: در حال تدوین آیین نامه اجرایی برای اداره همه مراکز هستیم تا مشخص شود برای بهبود اداره این مراکز به چه شکلی اقدام شود.
وی افزود: هم اکنون در برخی استان ها بخش هایی از مراکز فرهنگی ،ورزشی توانبخشی آماده بهره برداری است، در برخی از استان ها همانند قم و مازندران بخش های ورزشی، در برخی دیگر بخش های فرهنگی و در برخی دیگر از استان ها بخش های توانبخشی آماده بهره برداری است.
شهیدی با تاکید بر اهمیت ساخت یک مسجد در مرکز فرهنگی،ورزشی و توانبخشی بقیة الله گفت: لازم است در این پروژه از بهترین وسایل و امکانات استفاده شود و نکته مهم در این پروژه، زیبایی است که باید چشم گیر و نمونه باشد .لازم است در حفظ و نگه داری این مجموعه برنامه ریزی مناسب انجام دهیم.
شهیدی در بخش دیگر سخنانش گفت: اگر ما جامعه ایثار گری را افضل می دانیم و می گوییم هستی ما به واسطه هستی این عزیزان است پس باید همه امکانات برای این عزیزان افضل باشد.
وی در ادامه با بیان اینکه لازم است در هر شهرستان یک میدان به نام شهدا داشته باشیم گفت: این میدان ها باید به عنوان نماد شهدا و ایثار گران باشد و در آن میدان نام شهدا نوشته شود تا یادشان حفظ شود.
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