رئيس بنياد شهيد: در هر شهر بايد ميدان "شهدا" داشته باشيم

به گزارش خبرگزاري مهر، حجت الاسلام محمد علي شهیدی از روند پیشرفت احداث مرکز فرهنگی، ورزشی و توانبخشی بقیة الله بازدید کرد. دراین بازدید شهیدی با اشاره به اهمیت این مرکز گفت: اداره این مرکز از اهمیت زیادی برخوردار است چرا که استفاده از این مکان برای ایثارگران است.

وی با تاکید بر استفاده از لوازم و امکانات مناسب در این مرکز با بهره گیری از منابع مالی مناسب گفت: پس از راه اندازی تا 2 یا 3 سال آینده ممکن است استفاده از امکانات این مرکز مشکلی ایجاد نکند اما به مرور زمان دستگاه ها و وسایل دچار فرسایش شده و بنابراین نیاز به بهینه سازی برای استفاده بهتر و مناسب تر از این وسایل است .

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران ادامه داد: در حال تدوین آیین نامه اجرایی برای اداره همه مراکز هستیم تا مشخص شود برای بهبود اداره این مراکز به چه شکلی اقدام شود.

وی افزود: هم اکنون در برخی استان ها بخش هایی از مراکز فرهنگی ،ورزشی توانبخشی آماده بهره برداری است، در برخی از استان ها همانند قم و مازندران بخش های ورزشی، در برخی دیگر بخش های فرهنگی و در برخی دیگر از استان ها بخش های توانبخشی آماده بهره برداری است.

شهیدی با تاکید بر اهمیت ساخت یک مسجد در مرکز فرهنگی،ورزشی و توانبخشی بقیة الله گفت: لازم است در این پروژه از بهترین وسایل و امکانات استفاده شود و نکته مهم در این پروژه، زیبایی است که باید چشم گیر و نمونه باشد .لازم است در حفظ و نگه داری این مجموعه برنامه ریزی مناسب انجام دهیم.

شهیدی در بخش دیگر سخنانش گفت: اگر ما جامعه ایثار گری را افضل می دانیم و می گوییم هستی ما به واسطه هستی این عزیزان است پس باید همه امکانات برای این عزیزان افضل باشد.