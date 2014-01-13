یک کشته به جمع مجروحان تصادف دهلران اندیشمک اضافه شد

به گزارش خبرنگار مهر، و قوع حادثه رانندگی در 45کیلومتری شهرستان دهلران از سمت اندیمشک یک کشته و 15 مجروح بر جای گذاشت.

شهریار رسولی رئیس بیمارستان شهدا دهلران صبح دوشنبه در محل بیمارستان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از این تعداد مجروح تاکنون چهار نفر به استان خوزستان اعزام شدند.

وی عنوان کرد: متاسفانه وخیم ترین مجروح این تصادف یک زن حامله بود که متاسفانه نوزاد در شکم مادر به علت شدت جراحات فوت می کند.

وی عنوان کرد: وضعیت جسمانی مادر این نوزاد زیاد مساعدت نسیت چرا که شدت خون ریزی زیاد مانع اعزام آن به مراکز درمانی استان همجوار شده است و پزشکان متخصص همچنان در تلاش هستند تا جلوی خون ریزی را بگیرند.

رسولی عنوان کرد: چندین نفر از این مجروحین سرپایی درمان و تعدادی هم بنا به تشخیص پزشکان متخصص برای ادامه درمان بستری شدند.



ظهر دیروز در مسیر جاده دهلران به اندیمشک بر اثر انحراف به چپ یک دستگاه سواری سمند باعث شده که مینی بوس با یازده سرنشین زخمی شوند.