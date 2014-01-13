فرصت مجدد برای جاماندگان از کنکور93/ جزئیات شرکت دانش آموختگان پزشکی در کنکور

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت‌نام‌ از داوطلبان متقاضي شركت درآزمون سراسري سال 93 براي پذيرش در دانشگاهها و موسسات‌ آموزش‌ عالي و دانشگاه آزاد اسلامي كه در زمان مقرر ( 16 تا 29 آباماه 92) موفق به ثبت نام نشده اند و همچنين ويرايش اطلاعات ثبت نامي آندسته از داوطلباني كه در زمان مقرر نسبت به ثبت نام در آزمون مذكور اقدام کرده اند از سوم تا ششم اسفند انجام می گیرد.

داوطلبان‌ متقاضي‌ ثبت‌ نام‌ و شركت‌ در آزمون‌ سراسري‌ براي‌ پذيرش دانشجودردوره‌هاي‌ روزانه‌، نوبت دوم (شبانه‌)، نيمه حضوري، مجازي و بين الملل دانشگاهها و موسسات‌ آموزش‌ عالي، دانشگاه‌ پيام‌ نور و موسسات‌ آموزش‌ عالي‌ غيرانتفاعي‌ و غيردولتي‌ سال 1393 و همچنين متقاضيان تحصيل در آن دسته از كد رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه آزاد اسلامي كه پذيرش درآنها درسال 93 براساس آزمون صورت مي‌پذيرد، در مرحله دوم ثبت نام منحصراً از طريق شبكه اينترنتي سازمان سنجش آغاز می شود.

آندسته از داوطلباني كه در زمان مقرر نسبت به ثبت نام اقدام کرده اند مجاز به ثبت نام مجدد نیستند و تنها مي توانند در تاريخهاي فوق نسبت به مشاهده اطلاعات ثبت نامي و در صورت نياز نسبت به ويرايش اطلاعات ثبت نامي خود اقدام کنند.

اطلاعيه تكميلي ثبت نام از سوی سازمان سنجش در نشريه پيك سنجش 28 بهمن ماه 92 منتشر خواهد شد.

ضمناً موضوع شركت داوطلبان داراي مدرك كارشناسي و كارشناسي ارشد ناپيوسته در آزمون سراسري براي ادامه تحصيل در رشته‌هاي تحصيلي پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي و همچنين رشته‌هاي كارشناسي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي، بند «ز» صفحه 5 دفترچه راهنماي ثبت‌نام به شرح ذيل اصلاح و براي اطلاع داوطلبان اعلام می شود.

مطابق مصوبه چهل و پنجمين جلسه شورايعالي برنامه‌ريزي علوم پزشكي در تاریخ 7 اسفندماه 89 مقرر شد دانش‌آموختگان مقطع كارشناسي در صورت شركت مجدد در آزمون سراسري و قبولي با رعايت شرايط زير مجاز به ادامه تحصيل در مقطع دكتري عمومي رشته‌هاي پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي و يا مقطع كارشناسي رشته‌هاي گروه آموزش پزشكي ‌باشند.

1) لزوم گذراندن طرح نيروي انساني براي دانش‌آموختگان مشمول طرح.

2) دارا نبودن هرگونه تعهد خدمت به ارگان يا دستگاه‌هاي اجرايي و عدم دارا بودن تعهدات سهميه بومي و يا سهميه مناطق محروم.

3) نداشتن ممنوعيت تحصيل از نظر سازمان نظام وظيفه.

4) چنانچه داوطلب در مقطع كارشناسي از آموزش رايگان برخوردار بوده است، در صورت قبولي در دوره‌هاي مزبور، ملزم به پرداخت شهريه مطابق مصوبه هيأت امناي دانشگاه مربوط است.

5) تطبيق دروس تخصصي مقطع كارشناسي، در دوره دكتري عمومي (پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي) امكان‌پذير نیست.

6) مطابق مصوبه شصت و چهارمين جلسه شوراي معين شوراي عالي برنامه‌ريزي علوم پزشكي در تاریخ 8 خردادماه 90 پذيرفته‌شدگان در دوره‌هاي دكتری عمومي رشته‌هاي پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي و يا مقطع كارشناسي در دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و يا شعب بين‌المللي اين دانشگاهها، حتي در صورتيكه در مقطع كارشناسي از آموزش رايگان برخوردار نبوده‌اند، ملزم به پرداخت شهريه در مقطع قبولي هستند.

مطابق مصوبه پنجاه و يكمين جلسه شورايعالي برنامه‌ريزي علوم پزشكي در تاریخ 25 خردادماه 92 و مصوبه جلسه يكصد و سيزده شوراي معين شوراي عالي برنامه‌ريزي در تاریخ 17 شهریورماه 92 مقرر شد دانش‌آموختگان مقاطع كارشناسي ارشد ناپيوسته كليه رشته‌هاي تحصيلي و دكتري عمومي (پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي) و دكتري حرفه‌اي دامپزشكي بتوانند با رعايت شرايط ذيل و از طريق شركت و قبولي در آزمون سراسري، در مقطع دكتري عمومي رشته‌هاي پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي، صرفاً در شعب بين‌الملل دانشگاه‌هاي علوم پزشكي ادامه تحصيل دهند.

1) لزوم گذراندن طرح نيروي انساني براي دانش‌آموختگان مشمول طرح.

2) دارا نبودن هرگونه تعهد خدمت به ارگان يا دستگاه‌هاي اجرايي و عدم دارا بودن تعهدات سهميه بومي و يا سهميه مناطق محروم.

3) نداشتن ممنوعيت تحصيل از نظر سازمان نظام وظيفه.

4) كليه پذيرفته‌شدگان در شعب بين‌الملل (اعم از اينكه در مقاطع قبلي تحصيل از آموزش رايگان برخوردار بوده يا نبوده‌اند)، ملزم به پرداخت شهريه مطابق مصوبه هيأت امناي دانشگاه و مصوبات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي هستند.

5) دانش‌آموختگان مقطع كارشناسي ارشد پيوسته وناپيوسته صرفاً قادر به تحصيل در شعب بين‌الملل هستند.