برگزاری مراسم گرامیداشت شهدای کربلای 4 و 5 در دانشگاه تبریز

سرهنگ اللهوردی داداش زاده شامگاه یکشنبه در حاشیه مراسم گرامیداشت شهدای کربلای چهار و پنج در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: در عملیات کربلای چهار و پنج حدود پانصد و 80 نفر شهید شده بودند که از این تعداد دویست و 83 نفر از شهدا اهل تبریزی بودند.

وی با اشاره به موفقیت های عملیات های کربلای چهار و پنج و شهدای غواص هشت سال دفاع مقدس گفت: در این عملیات ها ماشین جنگی عراق به طور کامل مستهلک شد و درصد زیادی از یگان های آماده به کار دشمن را از کار انداختند.

داداش زاده توانایی های رزمندگان اسلام را در جهت عبور از آب ها، موانع متعدد و خطرناک در عملیات های کربلای چهار و پنج و عملیات های غواصی هشت سال دفاع مقدس نشان دهنده توان بالای آنها در عبور از مشکلات بود.

گفتنی است این مراسم که شامگاه یکشنبه در دانشگاه تبریز برگزار شد از مقام شامخ شهدای تبریز در عملیات های کربلای چهار و پنج و نیز شهدای غواص این شهر تجلیل شد.