به گزارش خبرنگار مهر، طرح تعطیلی پنج‌شنبه‌های مدارس از 20 فروردین سال 90 در دبستان‌هایی که امکان تعطیلی در روزهای پنج‌شنبه را داشتند به صورت آزمایشی اجرایی شد و در پایان همان سال، آموزش و پرورش اعلام کرد از این طرح استقبال شده است و در نهایت این طرح در مهر ماه 91 در تمام دبستان‌های کشور به صورت سراسری اجرا شد. همچنین تعدادی از مدارس راهنمایی و متوسطه نیز که یک‌نوبته بودند و امکان تعطیلی پنج‌شنبه مدارس را داشتند این طرح اجرا شد. در این بین علی اصغر فانی به عنوان وزیر آموزش و پرورش دولت یازدهم در حالی خبر از لغو تعطیلی پنج شنبه ها و جایگزین شدن روزی با عنوان روز بدون کتاب داده است که حاجی بابایی وزیر پیشین آموزش و پرورش در شهریورماه سال 91 درباره احتمال لغو طرح تعطیلی پنجشنبه مدارس در دولت یازدهم گفته بود:«اگر قرار است تعطیلی روزهای پنجشنبه تغییر کند، باید وزیر آینده نیز مراحل قانونی را طی کند. تا حالا مگر مصوبه‌ای داشته‌ا‌یم که گفته باشد آموزش و پرورش چه روزی درس بدهد؟ شورایعالی آموزش و پرورش باید مصوب کند و ما همه این اقدامات را انجام داده‌ایم و در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی نیز مصوب کرده‌ایم.»

اما وزیر آموزش و پرورش دولت یازدهم معتقد است: «مصوبه ای در شورای عالی آموزش و پرورش مبنی بر تعطیل شدن روزهای پنجشنبه نداشته ایم و تنها قرار بود در این روز برنامه های فوق برنامه و پرورشی در مدارس انجام شود. در طول یکسال و نیم گذشته عملا با تعطیلی پنج شنبه ها ابتدا در مدارس ابتدایی و سپس در کل مدارس مواجه بودیم.

در همین رابطه مهدی نوید ادهم دبیر شورای عالی آموزش و پرورش نیز به مهر گفت:ما همواره اعلام کرده ایم که مصوبه‌ای در شورای‌عالی آموزش و پرورش با عنوان تعطیلی پنجشنبه مدارس نداریم بلکه مصوبه‌ این شورا با عنوان ساماندهی زمان آموزش است. منظور از ساماندهی زمان آموزش این است که چگونه از زمانی که در اختیارمان هست، استفاده بهینه کنیم. این استفاده بهینه شامل درون کلاس، حیاط مدرسه، خانه و جامعه است.

در این میان، کارشناسان و معلمان بسیاری از همان روزهای اول اجرای طرح تعطیلی پنج شنبه ها هشدارهای لازم را درباره کم شدن زمان آموزش و ساعت کلاسهای درس داده بودند.

تعطیل کردن پنج شنبه ها وجاهت قانونی نداشت

علی اصغر کاکوجویباری کارشناس آموزش و پرورش از جمله مخالفانی بود که تاکید اشت اجرای طرح ساماندهی زمان آموزش با نام تعطیلی پنج شنبه ها به شکلی که ده‌ها هزار مدرسه به روی اولیا و دانش آموزان بسته شود، فاقد وجاهت قانونی است. او معتقد است حق هر دانش آموز و اولیاست که تقاضای حضور در فعالیت های روز پنجشنبه را دارا باشند. با تعطیلی پنج شنبه های مدارس پیامدهای ناگوار فرهنگی و تربیتی گریبانگیر خانواده ها و فرزندان می شود. در سال گذشته بسیاری از مدارس در روزهای پنجشنبه تعطیل شد و همین امر مشکلاتی را برای والدین شاغل ایجاد کرد. همچنین همزمان با تعطیلی پنج شنبه ها باید ارگانهای مختلف همچون صدا و سیما و وزارت ورزش و جوانان آمادگی خود را برای این تعطیلی و تولید برنامه های فرهنگی و پرکردن اوقات فراغت دانش آموزان اعلام کنند، چرا که با تعطیلی پنجشنبه ها 32 تا 40 روز به تعطیلی دانش آموزان اضافه می شود.

به گفته این کارشناس آموزشی، به نظر نمی رسد توقف این اقدام به ارائه طرح فوریت دار از سوی نمایندگان و تصویب در مجلس نیازمند باشد بلکه این نهادهای نظارتی هستند که موظفند آموزش و پرورش را به تمکین به قانون و رعایت حقوق اولیا و دانش آموزان تشویق کنند.

کلاس درس تعطیل اما مدرسه باز باشد

اما در اظهار نظری دیگر، مجید قدمی رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در رابطه با تعطیلی روزهای پنجشنبه مدارس می‌گوید: معتقدیم باید کلاس درس تعطیل اما درهای مدارس باز باشد. یعنی پنجشنبه به روز تربیت تبدیل شود. در باره موضوع تعطیلی روزهای پنجشنبه این موضوع مطرح بود که کلاس ‌درس تعطیل اما مدرسه تعطیل نشود. به گونه‌ای که در روز پنجشنبه شاهد ارائه خدمات مشاوره و برگزاری المپیادهای ورزشی در مدارس باشیم در حقیقت در این روز برنامه ها با انعطاف بیشتری اجرا شود.

روز بدون کتاب جایگزین تعطیلی پنجشنبه ها شد

با این همه سرانجام علی اصغر فانی پس از همه این کش و قوسها و اظهارنظرهای مختلف طرح خود را برای ساماندهی این روز اعلام کرد و آب پاکی را برروی دست همه ریخت. به گفته وزیرآموزش و پرورش، در سال تحصیلی 93-94 تعطیلی پنج‌شنبه‌ها لغو خواهد شد و به جای آن یک روز جایگزین در هفته دانش آموزان بدون کیف ‌وکتاب به مدرسه می‌روند و فعالیت می‌کنند.

او تاکید کرده از سال تحصیلی آینده مدارس یک روز از 6 روز هفته را به غیر از جمعه پذیرای دانش‌آموزان بدون کیف‌ و کتاب هستند که تعیین هریک از روزهای هفته برای برنامه آزاد به تشخیص مسئولان آن مدرسه است .در روز بدون کتاب دانش‌آموزان به فعالیتهای هنری یادگیری مهارت های زندگی می‌پردازند. ضمن آنکه این طرح در ابتدا برای مدارس مقطع ابتدایی و اول متوسطه اجرایی خواهد شد.

به نظر می رسد با مهر ابطال فانی بر یکی از مهمترین طرحهای دوره وزارت حمیدرضا حاجی بابایی پرونده تعطیلی این روز بسته شد.