کارخانه نساجی قائمشهر بازسازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدپور عمران صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به نشست با وزیر اقتصاد و دارایی بیان داشت: در این نشست آخرین وضعیت نساجی قائمشهر بررسی و بر رفع مشکلات آن تاکید شد.

وی اظهار داشت: کمبود نقدینگی، تعهدات مالیاتی و بدهی های تامین اجتماعی از جمله مشکلات فراروی شرکت نساجی قائمشهر است که برای رفع این مسائل برنامه ریزی شد.

وی عنوان کرد: ترخیص ماشین آلات از گمرک، بخشودگی جرائم معوقه و سهم سرمایه گذاری از دیگر مسالی است که این کارخانه با آن درگیر است.

محمدپور با اشاره به واگذاری این کارخانه در سال 72 از سوی بانک صنعت و معدن به بانک ملی یادآورشد: مشکلات مختلف در سالهای گذشته این کارخان را به تعطیلی کشانده بود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران تاکید وزیر اقتصاد و دارائی برحل مشکلات نساجی مازندران، ضرورت ارائه تسهیلات جدید برای رفع مشکلات این کارخانه بزرگ را که زمای در دورترین شهرستانهای کشور دارای نمایندگی بود، مهم برشمرد.



به گزارش مهر، شرکت نساجی مازندران در سال 1336 با مجوز وزارت اقتصاد با نظارت سازمان برنامه و بودجه وقت در زمینی به مساحت تقریبی 30 هکتار احداث شد.

این شرکت دارای بخش هایی نظیر:سالن های ریسندگی،بافندگی،رنگرزی،پشتیبانی و رفاهی در بخش شرقی شهرستان قائمشهر با هدف تولید منسوجات پرده ای،ملحفه،پیراهن و فاستونی بوده است.