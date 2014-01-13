بهره برداری از 17 واحد تولیدی و صنعتی در قزوین

عبدالقهار ناصحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: گسترش و توسعه شهرک های صنعتی در مناطق مختلف استان قزوین نشان دهنده تحقق بخش مهمي از اهداف دولت در حوزه صنعت برای جذب سرمایه گذاری بوده كه اين مهم در 9 ماهه امسال با بهره برداري 17 واحد توليدي و صنعتي زمينه اشتغال يكهزار و 200 نفر را فراهم كرده است.



وی افزود: كل قراردادهاي واگذاري زمين در 9 ماهه اول سالجاري 66 مورد با سرمايه گذاري بالغ بر دو هزار ميليارد ريال و اشتغالزايي یک هزارو 750 نفر است و ميزان زمين واگذار شده به اين سرمايه گذاران 58 هكتار بوده است.



ناصحی بیان کرد: آماده سازي زيرساخت ها و افزایش متقاضیان سرمایه گذاری در بخش تولید برای حضور در شهرک های صنعتی قزوین در طول چند سال اخير نویدبخش این مهم است كه این استان كه پیش از اين نیز به عنوان یكی از قطب های صنعتی كشور مطرح بوده ، بیش از پیش در این بخش به رشد و توسعه پايدار دست پیدا كند.



این مسئول، بیشترین میزان واحدهاي به بهره برداري رسيده "برابر پروانه هاي صادره بهره برداري" مربوط به شهرک صنعتي خرمدشت با هفت واحد توليدي و صنعتي بوده كه حجم سرمايه گذاري واحدهاي بهره بردار بالغ بر يكهزار و 300 ميليارد ريال اعلام شده است.



ناصحی یادآورشد: عمده ترين زمینه های فعالیت واحدهای بهره بردار را مي توان به تولیداتي از قبيل سپر خودرو، مولدهاي برق مقياس كوچک، روغن موتور، باطري خودرو، لوازم بهداشتي، پرايمر، قير صنعتي را در شهرک های صنعتی استان قزوین نام برد.