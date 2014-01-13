شامپوی ضخیم کننده مو با الهام از یک فناوری اتومبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلوکسین یک ترکیب جدید در شامپوهای ضخیم کننده موی دانشمندان است که شبیه ذرات ژل سیلیکا که شیشه های لب پریده اتومبیل را ترمیم کرده، عمل می کند.

براساس اظهارات محققان، این ژل پیش از حجم شدن داخل تارهای مو می شود.

این فناوری که موجب می شود تارهای مو سخت تر و در نتیجه ضخیم تر شود در کنفرانس تحقیقات مواد تعاملی که در لابک آلمان برگزار شده بود، رونمایی شد.

براساس اطلاعات ارائه شده در این همایش یک شامپو که حاوی 10 درصد فیلوکسین است می تواند هر تار مو را تا 60 درصد ضخیم کرده و محصول تا 10 بار شستشو روی موها باقی می ماند.

تارهای مو از میکروفیبریلها تشکیل شده است، فیلوکسین با پروتئینهای میکروفیبریلها تعامل برقرار می کند تا یک شبکه حجیم تشکیل دهد.