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۲۳ دی ۱۳۹۲، ۱۱:۰۵

ارزانش:

یزد استان برتر در ساخت زورخانه است/ فعاليت 3700 باستاني كار در يزد

یزد استان برتر در ساخت زورخانه است/ فعاليت 3700 باستاني كار در يزد

ابركوه - خبرگزاري مهر: رئیس هیئت ورزش‌‌های پهلوانی و باستانی استان یزد از کسب رتبه برتر استان یزد در کشور از لحاظ ساخت زورخانه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ارزانش، صبح امروز در حاشیه بازديد از زورخانه پوریای ولی ابرکوه اظهار داشت: ورزش پهلوانی و زورخانه‌ای استان یزد از لحاظ ساخت زورخانه رتبه اول را در کشور به خود اخنصاص داده است.

وی بيان كرد: در طول مدت پنج سال گذشته، تعداد زورخانه های استان يزد از 20 به 61 زورخانه رسیده است.

ارزانش خاطرنشان كرد: همچنین تعداد ورزشکاران سازمان یافته این ورزش در استان یزد از 730 نفر به سه هزارو 700 نفر رسیده است.

وی اظهار داشت: ورزش زورخانه ای استان یزد در کشور رتبه بسیار خوبی دارد و در ردیف پنج استان برتر کشور قرار دارد.

ارزانش ادامه داد: در بيشتر رده های سنی به ويژه بزرگسالان، رتبه های برتر کشوری را در اختیار داریم.

وی ادامه داد: در حال حاضر 145 مرشد رتبه بندی شده و 34 مربی در استان یزد فعال هستند و 18 داور نیز که برخی از آنها بین المللی هستند در استان یزد فعالیت می کنند.

ارزانش با اشاره به اینکه تمام شهرستان های استان يزد دارای زورخانه هستند، اظهار داشت: مهمترین برنامه این هیئت در استان یزد، توسعه زورخانه ها در تمام استان و ارتقا سطح معنوی و قهرمانی ورزشکاران است.

کد مطلب 2213412

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