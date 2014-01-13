یزد استان برتر در ساخت زورخانه است/ فعاليت 3700 باستاني كار در يزد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ارزانش، صبح امروز در حاشیه بازديد از زورخانه پوریای ولی ابرکوه اظهار داشت: ورزش پهلوانی و زورخانه‌ای استان یزد از لحاظ ساخت زورخانه رتبه اول را در کشور به خود اخنصاص داده است.

وی بيان كرد: در طول مدت پنج سال گذشته، تعداد زورخانه های استان يزد از 20 به 61 زورخانه رسیده است.

ارزانش خاطرنشان كرد: همچنین تعداد ورزشکاران سازمان یافته این ورزش در استان یزد از 730 نفر به سه هزارو 700 نفر رسیده است.

وی اظهار داشت: ورزش زورخانه ای استان یزد در کشور رتبه بسیار خوبی دارد و در ردیف پنج استان برتر کشور قرار دارد.

ارزانش ادامه داد: در بيشتر رده های سنی به ويژه بزرگسالان، رتبه های برتر کشوری را در اختیار داریم.

وی ادامه داد: در حال حاضر 145 مرشد رتبه بندی شده و 34 مربی در استان یزد فعال هستند و 18 داور نیز که برخی از آنها بین المللی هستند در استان یزد فعالیت می کنند.

ارزانش با اشاره به اینکه تمام شهرستان های استان يزد دارای زورخانه هستند، اظهار داشت: مهمترین برنامه این هیئت در استان یزد، توسعه زورخانه ها در تمام استان و ارتقا سطح معنوی و قهرمانی ورزشکاران است.