اختصاص درآمد شرکتهای دانش بنیان به دانشگاهها/ کریدور تجاری سازی برای دستاوردهای پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سورنا ستاری در مراسم نوزدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی با اشاره به همکاری های مناسب وزارت بهداشت با این معاونت افزود: با همکاری های صورت گرفته اقدام به ایجاد پارک سلامت در پارک فناوری پردیس کردیم. در فضایی که در این پارک در نظر گرفته شده است، آمادگی پذیرش شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه پزشکی را داریم.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری تغییر تفکرات را از دیگر اقدامات لازم برای ایجاد اقتصاد دانش بنیان ذکر کرد و اظهار داشت: دانشگاه ها باید از سمت آموزش محور بودن به سمت پژوهش حرکت کنند که در این زمینه نیز حمایت هایی را اعمال می کنیم.

وی از ابلاغ آئین نامه ای برای حمایت از پژوهش ها از سوی این معاونت خبر داد و یادآور شد: در آینده آیین نامه ای ابلاغ خواهیم کرد که بر اساس آن شرکت های دانش بنیان بخشی از درآمدهای فروش محصولات خود را به دانشگاه ها اختصاص می دهند.

ستاری با اشاره به بازار سلامت در کشور خاطر نشان کرد: در ایران بازار 70 هزار میلیارد تومانی در کشور وجود دارد که این بازار برای شرکت های دانش بنیان در حوزه سلامت جذاب است.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به حمایت های بنیاد ملی نخبگان از برگزیدگان جشنواره رازی اظهار داشت: علاوه بر اینکه کلیه برگزیدگان از تسهیلات این بنیاد بهره مند می شوند از سوی این بنیاد کریدور تجاری سازی برای دستاوردهای برگزیدگان این جشنواره نیز ایجاد شده است.

به گفته وی در روزهای آتی از سوی این کریدور با مخترعان طرح تماس گرفته می شود و کلیه ملزومات برای تجاری سازی طرح ها در اختیار این محققان قرار داده می شود.

رئیس بنیاد ملی نخبگان همچنین با تاکید بر حمایت از دانشگاه های نخبه پرور افزود: بر اساس پیشنهاد ارائه شده 100 نفر از برترین های آزمون سراسری و نخبگان برای جذب در حوزه پزشکی حمایت می شوند.

ستاری همچنین با تاکید بر اینکه معاونت علمی قرار نیست که به لحاظ ساختاری گسترده شود، گفت: برنامه هایی که در دست اجرا داریم قرار است که چتر حمایتی دولت به سمت حمایت از شرکت های دانش بنیان هدایت شود ضمن آنکه بازار 70 هزار میلیارد تومانی حوزه پزشکی نیز در اختیار شرکت‌های دانش بنیان داخلی قرار گیرد.