تراکتور ITM475 تک دیفرانسیل در کردستان تولید شد

رامین خلعتبری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تغييرات اعمال شده در روند توليد محصولات در شركت تراكتورسازي كردستان، اظهار داشت: تولید تراکتور جدید ITM475 تک دیفرانسیل از دی ماه سال جاری بر روی خط تولید این شرکت قرار گرفت.

وی با بیان اینکه این محصول دارای قابلیت ها و ویژگی های خاصی است که آن را نسبت به تولیدات مشابه متمایز کرده است، افزود: بهره گیری از اکسل جلو تقویت شده، مجهز به داشبورد دیجیتال و دارا بودن سیستم تعلیق قوی تر از مهمترین ویژگی های این محصول جدید است.

مدير عامل شركت تراكتورسازي كردستان ادامه داد: برخورداری از پلتفرم جدید برای افزایش ارگونومی و سهولت کاربری و نصب کابین و برخورداری از کاپتاژ جدید به منظور سهولت دسترسی به موتور و سایر اجزای داخلی تراکتور از ویژگی های این تراکتور است.

خلعتبری یادآور شد: استفاده از بازوهای اتصال سریع و مجهز شدن به شیر هیدرولیک دو طرفه از دیگر قابیلت و ویژگی های تراکتور جدید ITM475 تک دیفرانسیل است که در حال تولید در این شرکت است.

وی بیان کرد: با توجه به سیاست های گروه صنایع تراکتورسازی ایران، این تراکتور در راستای ارتقا تکنولوژی و تنوع محصول، طراحی و به بازار عرضه می شود که پیش بینی می شود با استقبال مناسبی از سوی کشاورزان رو به رو شود.

مدير عامل شركت تراكتورسازي كردستان در پايان سخنان خود گفت: با توجه به برنامه ريزي هاي صورت گرفته انتظار مي رود كه بتوانيم بخشي از محصولات توليد شده در شركت تراكتورسازي كردستان را به خارج از كشور صادر كنيم.