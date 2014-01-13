انتصاب بخشدار سابق آسارا و معاون سیاسی سابق فرماندار کرج در استانداری البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، سید طاهر طاهری، طی دو حکم جداگانه محسن محمدی سیرایی را به عنوان «سرپرست معاونت دفتر امور اجتماعی و فرهنگی» و سید شکرالله افتخاری را به عنوان «معاون دفتر بازرسی مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری البرز»منصوب کرد.

در این احکام آمده است؛

با استعانت از ذات اقدس ربوبی با عنایت به تعهد، تخصص، شایستگی، سوابق و تجارب ارزنده جنابعالی به موجب این ابلاغ به سمت «سرپرست معاونت دفتر امور اجتماعی و فرهنگی» منصوب می شوید.

رجاء واثق دارم با توکل بر خداوند متعال در انجام امور محوله جهت پیشبرد اهداف دولت تدبیر و امید موفق و موید خواهید بود.