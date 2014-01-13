رئیس جمهور سه شنبه در جمع مردم اهواز سخنرانی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، فرج‌اله خبير اظهار كرد: دكتر روحاني صبح سه‌شنبه وارد اهواز مي‌شود و مردم خوزستان مي‌توانند از ساعت 8:30 در مسير فرودگاه به مصلي مهديه امام خميني(ره)، به استقبال ایشان رفته و براي ديدار با رئيس جمهور در مصلي حضور يابند.



وي ادامه داد: پس از ديدار با مردم، با هماهنگي كه با اداره كل بهزيستي خوزستان صورت گرفته، رئيس جمهور ناهار را همراه با ايتام صرف مي‌كند. بعدازظهر همان روز نيز نخبگان سياسي، اجتماعي، فرهنگي هنري و اقتصادي خوزستان با دكتر روحاني ديدار خواهند كرد.



معاون سياسي اجتماعي استانداري دیدار با علماء و روحانيون استان را از دیگر برنامه های روز نخست سفر رئیس جمهور به خوزستان عنوان و اظهار كرد: دكتر روحاني در روز دوم سفر خود در همايشي تحت عنوان "ظرفيت‌هاي توسعه استان خوزستان" که در اهواز برگزار مي‌شود، حضور خواهد يافت.



وي با اشاره به اين كه سفر رئيس جمهور به استان خوزستان سه روزه است، گفت: به همراه ايشان تعدادي از وزرا نيز به خوزستان سفر می کنند که با توجه به برخی طرح‌هاي مهم در حوزه کشاورزی، از جمله اجرای طرح بزرگ 550 هزار هكتار اراضي كشاورزي مقام معظم رهبري، قطعا وزير كشاورزي در اين سفر رئيس جمهور را همراهي خواهد كرد. همچنين وزير نفت، وزير نيرو و تعداد ديگري از وزرا، از همراهان دکتر روحانی در این سفر خواهند بود.



معاون سياسي اجتماعي استانداري خوزستان گفت: رئيس جمهور چهارشنبه شب، از طريق صدا و سيماي مركز خوزستان، با مردم این استان ارتباط و گفت و گویی مستقيم خواهد داشت.



خبیر ديدار با ايثارگران، ديدار با مردم 2 شهرستان، ديدار با تعدادي از خانواده‌هاي شهداء، ايثارگران و جانبازان و بازديد از يكي از صنايع در خوزستان را از دیگر برنامه های سفر رئیس جمهور به این استان عنوان کرد و گفت: رئيس جمهور در روز پاياني سفر خود به خوزستان در جلسه شوراي اداري استان كه روز پنج شنبه در اهواز برگزار مي‌شود، حضور مي‌يابد.



وي در ادامه به اولويت‌هاي توسعه استان خوزستان كه در اين سفر بسيار مد نظر قرار خواهد گرفت اشاره كرد و اظهارداشت: يكي از اولويت هاي بسيار مهم استان اين است كه طرح 550 هزار هكتار اراضي كشاورزي در خوزستان به نتيجه برسد و پس از سال‌ها در مدت زماني معين ظرف 2 تا 3 سال، اين طرح اجراء شود. اين طرح بسيار مهمي است كه اجراي آن مي‌تواند در افزايش قابليت‌هاي كشاورزي، ايجاد اشتغال و توليد محصولات كشاورزي و دامي بسيار تأثيرگذار باشد.



معاون سياسي اجتماعي استاندار خوزستان گفت: يكي ديگر از موارد بسيار مهم و اساسي كه در اين سفر مورد توجه قرار خواهد گرفت، بحث تأمين آب آشاميدني با كيفيت، بهداشتي و سالم براي مردم استان است كه براي اين منظور سه طرح آبرساني در حال اجراست.



خبير افزود: طرح بزرگ آبرساني غدير كه شهرستان‌هاي مياني و جنوبي استان خوزستان را پوشش مي‌دهد، طرح آبرساني جنوب شرقي استان كه شهرستان‌هاي اميديه، ماهشهر، هنديجان، رامهرمز و رامشير و طرح آبرساني شرق استان كه شهرستان‌هاي ايذه، باغملك و هفتگل را پوشش مي‌دهد، از جمله اين طرح‌هاست.



وي با بیان این که بحث توسعه راه‌هاي ارتباطي استان در سفر رئيس جمهور مورد توجه قرار خواهد گرفت، ادامه داد: راه‌هاي ترانزيتي استان با حجم بالاي ترافيكی از جمله محورهای خرمشهر به سمت اهواز و انديمشك، كه به مركز كشور منتهي مي‌شود و راه‌هاي ترانزيتي اهواز به سمت هفتکل، ايذه و اصفهان، از جمله موارد مدنظر است.



معاون سياسي اجتماعي استانداري خوزستان گفت: همچنين با توجه به ظرفيت‌هاي بالاي اقتصادي حمل بار و مسافر از استان به ساير نقاط كشور، توسعه خطوط ريلي خوزستان نيز در اين سفر مدنظر قرار خواهد گرفت.