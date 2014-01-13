قطع وابستگی دارویی به میزان 25درصد/ برنامه ریزی برای قطع وابستگی واکسن

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سیدحسن هاشمی در نوزدهمین جشنواره تحقیقات علوم پزشکی رازی با بیان اینکه کشور در حوزه علوم پزشکی در ابتدای راه قرار دارد، افزود: این امر به دلیل آن است که پژوهش در کشور نهادینه نشده و ما راه طولانی را در پیش داریم.

وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی با تاکید بر اینکه یکی دو ساله آینده انتظار رکود در زمینه انتشارات مقالات باید داشته باشیم، اظهار داشت: امروزه دوره انجام تحقیقات برای تحقیق و تحقیقات برای چاپ مقالات سپری شده است و باید اهداف بلندتری برای انجام تحقیقات در نظر بگیریم.

هاشمی با بیان اینکه تحقیقات کشور باید در جهت توسعه کشور باشد، ادامه داد: در حال حاضر نیازمند تحقیقات مولد و نافع هستیم چون از یک سو تکیه بر دانش و از سوی دیگر معطوف به عمل است.

وی با بیان اینکه تولید محصول در حوزه پزشکی به معنای ارائه روش های تخصصی و درمانی، دارو و تجهیزات پزشکی است، خاطر نشان کرد: باید در محتوای جشنواره های تحقیقاتی به ویژه رازی تجدیدنظر شود و این مورد نیز مورد بررسی قرار گیرد که سهم هر کدام از برگزیدگان این جشنواره در حوزه علوم و فنون پزشکی چه میزان است.

وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه این جشنواره باید در جهت کاهش نیازهای کشور اقدام کند، یادآور شد: در این راستا هر تحقیقی که بتواند در جهت رفع نیازهای کشور موثر باشد امتیاز بیشتری داده شود.

هاشمی با تاکید بر توجه اخلاق در کنار توجه به فناوری ادامه داد: امیدواریم که این جشنواره بتواند به این هدف نایل شود.

وی همچنین با اشاره به اهداف این وزارتخانه یادآور شد: بر اساس قول های داده شده ما در جهت قطع وابستگی دارو به میزان 25 درصد از کل داروهای وارداتی اقدام خواهیم کرد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تولید واکسن ها را از دیگر اقدام های این وزارتخانه نام برد و گفت: در گذشته ایران واکسن‌هایی را به کشورهای آسیایی و آفریقایی صادر می کرده است ولی امروز در همه اقلام واکسن جزو کشورهای واردکننده هستیم که در این زمینه برنامه هایی را برای قطع وابستگی در دستور کار داریم.