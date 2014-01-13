باید از قرآن و معارف اهل بیت (ع) در کنار یکدیگر بهره ببریم

حجت‌الاسلام حبیب‌رضا ارزانی در گفتگو با خبرنگار مهر، به مناسبت ایام آغاز امامت حضرت ولیعصر(عج) با اشاره به اینکه در روایتی آمده است که در زمان ظهور مسلمانان نخستین قومی هستند که در برابر امام زمان(عج) می ایستند، اظهار داشت: ما در روایات متعددی داریم که زمانی که امام عصر(عج) ظهور می کنند به دلیل تحریف های متعدد برخی میان اسلامی که تا کنون بدان عمل می کردند با اسلام ارائه شده از سوی امام زمان (عج) دچار تناقض می شوند.

وی با بیان اینکه این مسئله به دلیل آن است که عده ای به واسطه این اسلام غیر راستین منافعی کسب می کنند، افزود: کوتاه شدن دست این افراد در زمان ظهور از این منفعت ها و راهیابی مردم به سوی حقیقت سبب رخ باختگی سودجویان می شود و در این هنگام به مقابله با امام زمان (عج) به پا می‌خیزند.

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان با اشاره به اینکه از سوی دیگر در روایات آمده است که با حضور حضرت مسیح (ع) در کنار امام زمان (عج) غرب عالم یکپارچه مسلمان می شوند، تصریح داشت: حضرت مسیح(ع) به عنوان یکی از سربازان در خدمت امام زمان(عج) و غرب عالم نیز منتظر ظهور مسیح (ع) است و به همین دلیل غرب عالم به تبعیت از مسیح(ع) و پس از آن امام زمان(عج) یکپارچه مسلمان می شوند.

وی ادامه داد: اگر به حدیث ثقلین که پیامبر فرموده اند «من در میان شما قرآن و عترت را به امانت می‌گذارم» دقت کنیم متوجه این نکته می شویم که اگر این دو را کنار یکدیگر داشته باشیم به یقین سعادت دنیا و آخرت ما تضمین خواهد شد.‌

اسلام راستین را باید با قرآن و اهل بیت (ع) پیدا کنیم

حجت الاسلام ارزانی با اشاره به اینکه احادیث و روایات ائمه باید با دیگر روایات و قرآن مطابقت داشته باشد، بیان داشت: برای تشخیص اسلام راستین باید رفتار خود را با روایات و قرآن بسنجیم چراکه نه قرآن و نه وجود اهل بیت (ع) به تنهایی نمی توانند سبب رستگاری شوند.

وی با توجه به اینکه اهل بیت خود بارها فرموده اند که ما مترجمان وحی هستیم، ابراز داشت: زمانی که قرآن و اهل بیت (ع) در کنار یکدیگر قرار گیرند آموزه های مسلمانی و مشخصات یک مومن واقعی به صورت کامل مشهود و نمایان می شود.



