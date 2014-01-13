514 هزار لیتر سوخت قاچاق در کنگان کشف و ضبط شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احمد امیران صبح دوشنبه در آئین تودیع و معارفه فرمانده دریابانی شهرستان کنگان با اشاره به حضور سه‌ساله خود در این شهرستان، اظهار داشت: امیدوارم که در سه سال و 106 روز خدمتم در شهرستان کنگان رضایت خدا، مردم و مسئولین را جلب کرده باشم.

وی در ادامه به تلاش‌های صورت گرفته برای مقابله با متخلفان و قاچاقچیان اشاره کرد و افزود: در این مدت خدمات خوبی در حوزه استحفاظی بنده انجام گرفت که همه این موارد را از الطاف الهی میدانم.

فرمانده سابق دریابانی شهرستان کنگان در ادامه خاطرنشان ساخت: در طول خدمت سه ساله من در این منطقه 514 هزار و 375 لیتر سوخت قاچاق کشف و ضبط شد..

لزوم تبدیل سمت سرپرستی به فرماندهی دریابانی کنگان

فرماندار شهرستان کنگان نیز گفت: حوزه مسئولیت این نیروی نظامی شهرستان گسترده است و با توجه به موقعیت حساسی که هر سه شهرستان دیر، کنگان و عسلویه دارند؛ حفاظت از این مناطق کار بسیار سنگینی است و انتظار می رود ساختار متناسب با حوزه و شرایط این سه شهرستان، بومی سازی شود.

عباس تبرکی اظهار داشت: حد استفاده از نیروها بسیار بالاست و این امر به مرور زمان باعث کاهش راندمان مفید خواهد شد.

وی گفت: با اینکه دریابانی از نیروی انتظامی مستقل شده است؛ اما همچنان در حوزه استحفاظی کنگان، دیر و جم دچار مشکلاتی هستیم و امید می رود که نگاه ویژه ای با توجه به استقرار پارس جنوبی و شمالی به این مناطق شود.

فرماندار کنگان افزود: از فرماندهی دریابانی استان بوشهر نیز انتظار داریم که با اهتمام به این مناطق بحث تبدیل سمت سرپرستی به فرماندهی دریابانی کنگان را در اولین فرصت تا حصول نتیجه دنبال کنند.

در این آئین از خدمات سی ساله سرهنگ امیران تجلیل و سرهنگ دوم طهمورث انصاری به عنوان سرپرست دریابانی شهرستان کنگان و حوزه استحفاظی (کنگان، دیر، جم) به طور رسمی منصوب شد.

