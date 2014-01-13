نسخه خطی منحصر به فرد "انوار سهیلی " به سارمان اسناد گیلان اهدا شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین عباس نژاد کارسیدانی ظهر در مراسم اهدای نسخه خطی انوار سهیلی به سازمان اسناد افزود: این نسخه خطی که انوار سهیلی نام دارد در جمادی الثانی 1260 هجری قمری از سوی شخصی به نام سید ابوالقاسم بن سید محمدرضا الحسینی نوشته و به شیوه نستعلیق ساده کتابت شده است.



وی همچنین با بیان اینکه صفحه آغازین این کتاب به دلیل نگهداری در شرایط نامناسب و عدم رعایت اصول صحیح حفاظت از اسناد و نسخ قدیمی مفقود شده است، اظهارداشت: متاسفانه این امر باعث دشواری کسب اطلاعات بیشتر از این نسخه خطی ارزشمند خواهد شد.



مدیر سازمان اسناد و کتابخانه ملی گیلان نسخه خطی اهدایی انوار سهیلی را در قطع رقعی و با جلد چرمی قهوه‌ایی سوخته اعلام کرد و گفت: این کتاب در 14 جلد نگاشته شده است که نسخه اهدایی مزبور یک جلد از آن است.

وی افزود: این کتاب با استناد به نظر کارشناسان اسناد و نسخ خطی سازمان می‌تواند در زمره منحصر به فردترین آثار خطی عصر خود باشد.



عباس نژاد با اشاره به همکاری خوب گیلانی ها در اهدای نسخ خطی به سازمان اسناد و نسخ خطی استان اظهارداشت: تاکنون افزو بر 600 سند و نسخه خطی به این سازمان اهدا و همچنین بیش از یک هزار سند نیز تصویربرداری شده است.

وی در ادامه از رونمایی سه هزار برگ سند ارزشمند تا 19 اردیبهشت ماه سال 93 همزمان با روز اسناد ملی و میراث مکتوب در استان خبر داد.