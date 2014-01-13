اطلاع رسانی در مورد حوادث جاده ای لرستان به پلیس راه واگذار شد

رضا سپهروند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به دنبال برخی تناقض ها در ارائه آمار مجروحان حوادث جاده ای در استان موضوع در کارگروه مدیریت ایمنی،حمل و نقل و تصادفات جاده ای استان مورد طرح و بررسی قرار گرفت.

وی عنوان کرد: مصوب شد که از این پس آمار و اطلاعات مربوط به حوادث رانندگی در محورهای مواصلاتی استان از سوی پلیس راه اعلام شود.

دبیر شورای اطلاع رسانی استان لرستان با بیان اینکه رونوشت این مصوبه برای شورای اطلاع رسانی استان نیز ارسال شده است، بیان داشت: از رسانه ها خواسته می شود در حوادث جاده ای برای گرفتن اطلاعات و آمار با پلیس راه استان ارتباط برقرار کنند.

سپهروند عنوان کرد: پلیس راه لرستان نیز مکلف شده است ضمن جمع آوری و هماهنگ سازی اطلاعات از طریق مراجع مختلف نسبت به اطلاع رسانی دقیق و شفاف در این حوزه اقدام کند.

وی تعیین مرجع اطلاع رسانی در این زمینه را برای جلوگیری از انتشار اطلاعات و آمار متناقض و همچنین تسهیل دسترسی رسانه ها و خبرنگاران به مسئولان مرتبط دانست و ابراز امیدواری کرد که این مصوبه مشکلات موجود در زمینه دسترسی رسانه ها به اطلاعات دقیق و شفاف در حوادث جاده ای را رفع کند.

