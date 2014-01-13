تمام راه های روستایی و مواصلاتی چادگان بازگشایی شد

مهدی رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: ارتفاع برف در بخش مرکزی شهرستان 30 سانتیمتر و در بخش چنارود به بیش از 70 سانتیمتر می رسد.

وی افزود: به علت لغزندگی و مه آلودگی غلیظ سحرگاهی تمام مسافران و رانندگانی که قصد عزیمت به این شهرستان خصوصاً روستاهای صعب العبور را دارند باید وسایل نقلیه خود را به تجهیزات زمستانی مجهز کنند.

رییس اداره راه و شهرسازی چادگان افزود: مسیرهای مواصلاتی شهر و روستا باز بوده و تردد به دلیل یخ بندان و لغزنده بودن جاده ها به آرامی صورت می گیرد و به رانندگان توصيه مي‌شود در صورت تردد از محورهاي اصلي به سيستم ايمني مجهز باشند.

