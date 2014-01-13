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۲۳ دی ۱۳۹۲، ۱۲:۲۴

رفیعی به مهر خبر داد:

تمام راه های روستایی و مواصلاتی چادگان بازگشایی شد

تمام راه های روستایی و مواصلاتی چادگان بازگشایی شد

چادگان – خبرگزاری مهر: رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان چادگان گفت: طی بارش های دو روز گذشته در شهرستان چادگان با تلاش هفت اکیپ راهداری، تمام راه های روستایی و مواصلاتی شهرستان چادگان باز و تردد در آنها صورت می گیرد.

مهدی رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: ارتفاع برف در بخش مرکزی شهرستان  30 سانتیمتر و در بخش چنارود به بیش از 70 سانتیمتر می رسد.

وی افزود: به علت لغزندگی و مه آلودگی غلیظ سحرگاهی تمام مسافران و رانندگانی که قصد عزیمت به این شهرستان خصوصاً روستاهای صعب العبور را دارند باید وسایل نقلیه خود را به تجهیزات زمستانی مجهز کنند.

رییس اداره راه و شهرسازی چادگان افزود: مسیرهای مواصلاتی شهر و روستا باز بوده و تردد به دلیل یخ بندان و لغزنده بودن جاده ها به آرامی صورت می گیرد و به رانندگان توصيه مي‌شود در صورت تردد از محورهاي اصلي به سيستم ايمني مجهز باشند.
 

کد مطلب 2213455

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