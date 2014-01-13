۲۳ دی ۱۳۹۲، ۱۲:۲۳

زارع پور خبرداد:

توزیع هدایای رهبر معظم انقلاب بین 14هزار دانش آموز کهگیلویه و بویراحمدی

یاسوج – خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد از توزیع هدایای رهبر معظم انقلاب بین حدود 14 هزار دانش آموز این استان خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی زارع پور صبح دوشنبه به خبرنگاران گفت: از این تعداد هفت هزار و537 هدیه به پسران و شش هزار و443 هدیه به دختران دانش آموز اهدا می شود.

وی این هدایا را شامل شامل كفش، شلوار، مانتو وپيراهن عنوان کرد و اظهار داشت: کار توزیع این اقلام در مدارس آغاز شده و تا27 دي ماه ادامه دارد.

زارع پور یادآور شد: اين هدايا توسط بنياد علوي و بين دانش آموزان برخی مناطق روستايي توزيع خواهد شد.

وی بیان داشت: این اقلام بين 10هزار دانش آموز روستايی شهرستان بویراحمد توزیع شده و در شهرستان "لنده" هم به همه دانش آموزان اهدا خواهد شد.

