تکلیف سرمربی میلان امروز مشخص می شود/ آلگری در یک قدمی اخراج

به گزارش خبرگزاری مهر، باربارا برلوسکونی نایب رئیس باشگاه میلان بعد از شکست 4 بر 3 این تیم مقابل ساسولو اعلام کرد هر چه سریعتر باید تغییراتی در کادر فنی صورت گیرد.
برلوسکونی در گفتگو با خبرنگاران گفت: عملکرد ناامید کننده و غیرقابل قبولی بود که نیاز مبرم یک تغییر سریع در کادر فنی را نشان می دهد. این نتایج دیگر برای هواداران قابل تحمل نیست.
در این کنفرانس انتظار می رود آلگری که پیش از این اعلام کرده بود در پایان فصل میلان را ترک می کند رسما از کار بر کنار شود. کلارنس سیدورف گزینه جانشینی آلگری است اما او هنوز در بوتافگو برزیل بازی می کند. بنایراین فیلیپو اینزاگی مربی تیم جوانان میلان احتمالا جانشین آلگری خواهد شد.
میلان اکنون با 19 امتیاز در رده یازدهم قرار دارد و 20 امتیاز با تیم رده سومی ناپولی فاصله دارد.
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