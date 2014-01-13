بعد از شکست مقابل ساسولو؛ تکلیف سرمربی میلان امروز مشخص می شود/ آلگری در یک قدمی اخراج

ماسیمیلیانو آلگری سرمربی میلان بعد از شکست این تیم مقابل تیم تازه وارد ساسولو در آستانه اخراج از سمت خود قرار دارد و باشگاه میلان برای مشخص کردن تکلیف او کنفرانس خبری امروز (دوشنبه) برگزار خواهد کرد.