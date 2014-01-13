سنندج ميزبان همايش مناديان وحدت/180 اثر به دبيرخانه همايش ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مسعود صفی یاری پیش از ظهر دوشنبه در جلسه هماهنگي همايش ملي مناديان وحدت كه در سنندج برگزار مي شود، اظهار داشت: همایش اول و دوم منادیان وحدت با محوریت فراخوان مقاله برگزار شد و همایش سوم با محوریت قرآن، همایش چهارم با محوریت شعر نبوی و همایش پنجم نیز قرار است این دوره با محوریت ستایشگران و مدیحه سرایان نبوی برگزار شود.

وی به موضوع این همایش كه به همت اداره كل تبليغات اسلامي كردستان برگزار مي شود، اشاره کرد و افزود: تکریم و تبیین شخصیت، فضائل، سیره و سنت حضرت رسول (ص) با استفاده از منابع متقن اسلامی با لسان مداحی و مولودی موضوع اصلی پنجمین همایش منادیان وحدت است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی کردستان با اشاره به اهداف برگزاری این همایش ادامه داد: بزرگداشت و تکریم میلاد خجسته نبی مکرم اسلام (ص) به عنوان محور وحدت امت اسلامی و بزرگداشت هفته وحدت به عنوان نماد انسجام وحدت مسلمانان شیعه و سنی از مهمترین اهداف این همایش است.

حجت الاسلام صفی یاری یادآور شد: جمع آوری اشعار و نغمه های نبوی، ایجاد رقابت سازنده و سالم در سطح مدیحه سرایان و مولودی خوانان نبوی برای ارتقای کمی و کیفی ستایشگری و تقویت و تعمیق موضوع توسل و مقابله با انحرافات فکری و فضاسازی های آلوده گروه های تکفیری از دیگر اهداف همایش منادیان وحدت است.

وی در ادامه بیان کرد: پس از اعلام فراخوان توسط دبیرخانه این همایش بیش از 180 اثر از مدیحه سرایان و مولودی خوانان ارسال شد که پس از بررسی توسط داوران اهل سنت و تشیع آثار برتر در همایش منادیان وحدت که 26 دی ماه جاری مصادف با 14 ربیع الاول در سنندج برگزار می شود به نمایش در خواهند آمد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی کردستان با بیان اینکه مخاطبان این همایش مدیحه سرایان، مولودی خوانان و ستایشگران اهل بیت (ع) شیعه و سنی هستند، گفت: آثار ارائه شده به صورت تک نفره اجرا شده و هیچ گروهی در این همایش شرکت نمی کند.

حجت الاسلام صفی یاری اظهار داشت: استفاده از سه زبان فارسی، کردی و ترکی نیز یکی از اصول شرکت در همایش است و شرکت کنندگان نمی توانند آثاری که به صورت زبان ترکیبی اجرا می شود را ارائه دهند.