مسئولان برای توسعه گردشگری سیاهکل بیشتر همکاری داشته باشند

حسنعلی حاجتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سیاهکل مناطق بکر گردشگری بسیاری دارد از اینرو باید از این فرصت ها برای پویایی اقتصادی و اشتغال منطقه بهره جست.

وی اظهارداشت: از زیبایی های بکر این شهرستان نمی توان استفاده کرد چون زیر ساخت های استفاده از گردشگری به خوبی فراهم نیست.

فرماندار سیاهکل با بیان اینکه دیلمان و سیاهکل از شهرهای خوب گردشگری استان و حتی کشور هستند، گفت: توسعه گردشگری این منطقه نیازمند همکاری بیشتر منابع طبیعی، محیط زیست، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است.

وی همچنین از فعالیت کمیته ای با عنوان " گردشگری و سرمایه گذاری " به ریاست فرماندار در سیاهکل خبر داد و افزود: در قالب این کمیته مسائل مختلف سرمایه گذاری گردشگری شهرستان بطور مرتب پیگیری می شود.

حاجتی اظهارداشت: در حال حاضر شش برنامه گردشگری برای شهرستان طرح ریزی شده است که تمامی این پروژه ها نیازمند تامین زمین از سوی منابع طبیعی، محیط زیست و همچنین تخصیص اعتبارات لازم است.

وی در ادامه نداشتن جایگاه سوخت گازوئیل در سطح شهر سیاهکل را از مشکلات مهم دانست و بر لزوم ایجاد این جایگاه تاکید کرد.

فرماندار سیاهکل با اشاره به اینکه مجتمع خدماتی - رفاهی سیاهکل افزون بر 35 درصد پیشرفت دارد، گفت: این پروژه ضمن تصویب در کارگروه اشتغال استان به بانک عامل نیز معرفی شده است.

وی افزود: با گذشت دو سال از این بحث تاکنون اعتباری برای ساخت پروژه مزبور تخصیص نیافته است.

حاجتی همچنین سیاهکل را از محروم ترین شهرستان های گیلان دانست و اظهارداشت: برای توسعه پایدار این شهرستان باید تلاش مضاعف صورت گیرد.